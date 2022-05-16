DZIDZIO зізнався, що ледь не втратив близьку людину

16 мая 2022 13:30 Туренко Андрей
DZIDZIO зізнався, що ледь не втратив близьку людину
Співак DZIDZIO
instagram.com/dzidzio

Лідер гурту «DZIDZIO» Михайло Хома розповів, як війна ледь не забрала життя його доброго друга.

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Співак Михайло Хома у березні поділився сумною звісткою, його давній друг Роман в результаті ракетного удару росії, отримав тяжкі поранення під час підготовки на фронт. 

Доки війна не зачіпає ваших рідни, ви в одному стані. Коли зачепило вашого найкращого друга, чи когось з сім’ї, ви насправді розумієте наскільки це страшно. Світ сказився. Заради чого в такий час, в демократичному світі вбивати людину?! У мне є така риса, коли стається найгірше, я більш мобілізуюсь, а коли нічого не відбувається – я панікую. Коли це сталося з другом, мені подзвонила його дружина. Вона дуже кмітлива, свого часу працювала у мене в DZIDZIO shop. Вона знала, як за сцену пройти. Вона купила халат медсестри, пройшла до чоловіка у палату і молилася біля нього всю ніч, коли він був у комі. На другий день я приїхав. Коли побачив Романа, на місці грудної клітини була велика діра. Я навіть не міг зрозуміти, чим її можна закрити», - розповів Хома журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Співак DZIDZIO / instagram.com/dzidzio

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Михайло зізнався, що був вражений, наскільки в Україні талановиті молоді лікарі, адже їм вдалося врятувати життя його друга.

Роман зараз вийшов з коми, він розмовляє, сам встає і хоче працювати, - поділився артист.

Нагадаємо, 

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