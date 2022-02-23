DZIDZIO, Монро и Тоня Матвиенко – о лечении народными методами: Глаза просто залиты кровью

Украинские селебритиз – Антонина Матвиенко, Монро и DZIDZIO – рассказали об опыте лечения народными методами.

Боялась, что потеряет жизнь после лечения насморка растительным соком певица Тоня Матвиенко. Об этом она рассказала журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням.

Мне посоветовали, не помню названия этого растения, поехать на Бессарабку, купить цветок с корнем. И этого корня мне сказали взять отвар и закапать им нос. У меня, кажется, пазухи гайморовы были забиты, сказали, что оно расширяет, откроются поры, все получится. Закапали, мне было очень плохо, у меня начались глюки, опухла вся слизистая, глаза просто залиты кровью. У меня паника началась, я немного растерялась, где я, – рассказала Матвиенко.

Певица Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Привык с детства лечиться народными методами и артист DZIDZIO.

Я помню перед Пасхой я маленьким приехал в деревню к бабушке, я с утра встаю, кашляю, говорят: «Ты не пойдешь в церковь». Да как? Мне мама все новенькое купила, я готов. У меня корзиночка своя есть. Говорят: «Не пойдешь, потому что ты болен». И тут бабушка Екатерина говорит: «Ну ладно, давай попробуем старый метод, сметана с хреном, больше хрена». Дали мне такое есть. И я заснул, с утра встал и был здоров, и пошел в церковь, – вспомнил ведущий шоу «Игры талантов», премьера которого состоится уже в эту субботу в 21:00 на телеканале «Украина».

Артист DZIDZIO / instagram.com/dzidzio

В свое время увлеклась народной медициной и травести-дива Монро. Звезда говорит, однажды она решила почистить организм, и попала из-за этого в больницу.

Почитала я, как почистить организм. Я все сделала, и через полчаса меня накрыл приступ аллергии крапивницы. Просто все чесалось, наверное, еще двое суток. Пришлось ехать к врачу, который поставил диагноз крапивница. И врач на меня смотрел как на идиотку, когда я ему рассказывала, что я за 2 часа выпила 2 литра свежего апельсинового сока. Не делайте этого, – советует Монро.

Напомним,