Джамала рассказала, как любимый позвал ее замуж Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Джамала instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала рассказала, как супруг в свое время оригинально сделал ей предложение руки и сердца.