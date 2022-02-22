Джамала рассказала, как любимый позвал ее замуж
22 февраля 2022 12:50
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa
Певица Джамала рассказала, как супруг в свое время оригинально сделал ей предложение руки и сердца.
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День, когда любимый ей сделал предложение, звезда помнит до мелочей.
Он сделал это очень романтично. У меня был концерт во Львове, и я устала после концерта, мне звонит помощница и говорит: «Ты знаешь, очень известный польский фотограф, он приехал на одну ночь сюда, очень хочет сделать тебе фото на ратуше ночью». Я, конечно, удивлена, смущена, уставшая, – рассказывает певица в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина, и добавляет, что в конце концов отправилась на львовскую ратушу. – Если кто был, тот знает, что там только подниматься пешком. Я на каблуках. Уже злюсь на себя, зачем я согласилась и все такое. Выхожу на крышу – а там Бекир. С цветами, с кольцом, дрожит. Короче, вау. Это было невероятно.
Джамала с мужем и детьми / instagram.com/jamalajaaa
Обручальное кольцо. Я сама его хотела, сама выбирала. Это белое золото с камешками, - вспомнила певица.
Напомним,