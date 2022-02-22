Джамала рассказала, как любимый позвал ее замуж

22 февраля 2022 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Джамала рассказала, как любимый позвал ее замуж
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала рассказала, как супруг в свое время оригинально сделал ей предложение руки и сердца.

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26 апреля певица Джамала с супругом Бекиром празднуют первую юбилейную дату – деревянную свадьбу – 5 лет супружеской жизни. 

День, когда любимый ей сделал предложение, звезда помнит до мелочей.

Он сделал это очень романтично. У меня был концерт во Львове, и я устала после концерта, мне звонит помощница и говорит: «Ты знаешь, очень известный польский фотограф, он приехал на одну ночь сюда, очень хочет сделать тебе фото на ратуше ночью». Я, конечно, удивлена, смущена, уставшая, – рассказывает певица в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина, и добавляет, что в конце концов отправилась на львовскую ратушу. – Если кто был, тот знает, что там только подниматься пешком. Я на каблуках. Уже злюсь на себя, зачем я согласилась и все такое. Выхожу на крышу – а там Бекир. С цветами, с кольцом, дрожит. Короче, вау. Это было невероятно.

Джамала с мужем и детьми / instagram.com/jamalajaaa

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В 2017 году влюбленные официально стали мужем и женой. По словам певицы, лучшим подарком от супруга считает украшение.

Обручальное кольцо. Я сама его хотела, сама выбирала. Это белое золото с камешками, - вспомнила певица.

Напомним, 

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