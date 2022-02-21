Соня Плакидюк вспомнила форс-мажор в начале ее водительского опыта
21 февраля 2022 12:40
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба Нового канала
Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала о первом опыте вождения авто.
Соня Плакидюк в деталях рассказала о своих первых днях за рулем.
Без форс-мажоров не обошлось.
Трясущиеся руки у меня были только в первый раз, а потом села и поехала, – вспоминает Соня. – На трассу выехала уже на третий день самостоятельного вождения. Попала под ливень, у меня не включались дворники, закончился омыватель, а я не знала, как открыть капот. Заехала на заправку, и там мы с парнями-работниками очень долго стояли и просто смотрели друг на друга. Я говорю: «Парни, налейте мне омыватель». А они: «Без проблем. Откройте капот». Короче, звонила всем, у кого такая же марка машины, как у меня, чтобы они мне объяснили, где открывается этот капот. В итоге курс молодого бойца был пройден. Понятно, что еще не суперопытная, но уже нет этого стресса и трясущихся рук. Теперь я кайфую!
Fashion-фотограф Соня Плакидюк со Славой Каминской на съемках / пресс-служба Нового канала
Спрашивала у себя в соцсетях: «Чем благодарить?» Мне писали: «Авариечкой». А если мигнут дальним светом – это значит, что пропускают, – рассказывает Плакидюк. – Я, конечно, пока еще постигла не все азы общения между водителями. Но уже ругаюсь! (смеется).
Напомним,