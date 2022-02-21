Крисси Тейген и Джон Ледженд после потери ребенка готовятся вновь стать родителями
Американская модель Крисси Тейген мечтает вновь испытать радость материнства.
Фото Крисси сопроводила эмоджи матки и подписью: "Ну вот опять". Именно это и заставила поклонников звезды предположить, что Тейген готовится к материнству.
Долго молчать модель не стала. Она подтвердила тот факт, что готовится к процедуре искусственного оплодотворения.
Я писала об этом в своих сториз, но теперь хочу сообщить вам, друзья, и тут я по уши в очередном цикле ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и, надеюсь, создать несколько сильных, здоровых эмбрионов, – сообщила Тейген.
Также Крисси попросила фолловеров не спрашивать ее о беременности. Сейчас она еще не в положении.
Честно говоря, я не против уколов... Они заставляют меня чувствовать себя врачом или химиком... Но вздутие живота мешает. Поэтому я прошу вас перестать спрашивать, беременна ли я. Хотя я знаю, что это связано с взволнованными и добрыми намерениями, но слышать такое – просто отстой, ибо я полная противоположность беременной! Но также, пожалуйста, перестаньте спрашивать женщин, кого-либо, беременны ли они. Я говорила об этом в комментариях, и на меня накричали, потому что интернет дикий, но я предпочла бы быть тем, кто скажет вам об этом прямо, а не какой-то бедной женщиной, которая посмотрит вам в глаза сквозь слезы, чтобы такие, как Вы, наконец поняли это. В любом случае, люблю вас.
Зачать ребенка самостоятельно у пары не получалось еще задолго до свадьбы. Поэтому старших двух детей – дочь Луну (2016 г.р.) и сына Майлза (2018 г.р.) они зачали также с помощью ЭКО.
Напомним,