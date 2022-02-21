Крисси Тейген и Джон Ледженд после потери ребенка готовятся вновь стать родителями

21 февраля 2022 01:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крисси Тейген и Джон Ледженд после потери ребенка готовятся вновь стать родителями
Крисси Тейген и Джон Ледженд
instagram.com/chrissyteigen

Американская модель Крисси Тейген мечтает вновь испытать радость материнства.

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После потери ребенка супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд не теряют надежды стать родителями. В Инстаграм-сториз модель опубликовала снимок из медицинского учреждения, на котором запечатлены пробирки и шприц.

Фото Крисси сопроводила эмоджи матки и подписью: "Ну вот опять". Именно это и заставила поклонников звезды предположить, что Тейген готовится к материнству.

Крисси Тейген прибегнула к ЭКО / instagram.com/chrissyteigen

Долго молчать модель не стала. Она подтвердила тот факт, что готовится к процедуре искусственного оплодотворения.

Я писала об этом в своих сториз, но теперь хочу сообщить вам, друзья, и тут я по уши в очередном цикле ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и, надеюсь, создать несколько сильных, здоровых эмбрионов, – сообщила Тейген.

Также Крисси попросила фолловеров не спрашивать ее о беременности. Сейчас она еще не в положении.

Честно говоря, я не против уколов... Они заставляют меня чувствовать себя врачом или химиком... Но вздутие живота мешает. Поэтому я прошу вас перестать спрашивать, беременна ли я. Хотя я знаю, что это связано с взволнованными и добрыми намерениями, но слышать такое – просто отстой, ибо я полная противоположность беременной! Но также, пожалуйста, перестаньте спрашивать женщин, кого-либо, беременны ли они. Я говорила об этом в комментариях, и на меня накричали, потому что интернет дикий, но я предпочла бы быть тем, кто скажет вам об этом прямо, а не какой-то бедной женщиной, которая посмотрит вам в глаза сквозь слезы, чтобы такие, как Вы, наконец поняли это. В любом случае, люблю вас.

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Отметим, что осенью 2020 года у модели на середине срока беременности случился выкидыш. Крисси и ее муж Джон Ледженд тяжело переживали потерю, после которой телеведущая впала в сильную депрессию.

Зачать ребенка самостоятельно у пары не получалось еще задолго до свадьбы. Поэтому старших двух детей – дочь Луну (2016 г.р.) и сына Майлза (2018 г.р.) они зачали также с помощью ЭКО.

Дочь и сын Крисси Тейген и Джона Ледженда / instagram.com/chrissyteigen

Напомним,

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