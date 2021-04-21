Крисси Тейген рассказала, как Меган Маркл протянула руку помощи в тяжелый момент ее жизни

Американская модель и ведущая Крисси Тейген сделала откровенное признание.

35-летняя Крисси Тейген стала гостьей шоу !Watch What Happens Live!", в рамках которого поделилась сокровенным и очень личным. Так, звезда рассказала о тяжелом моменте в своей жизни, когда потеряла ребенка

Осенью 2020 года у модели на середине срока беременности случился выкидыш. Крисси и ее муж Джон Ледженд тяжело переживали потерю, после которой телеведущая впала в сильную депрессию.

У Крисси Тейген случился выкидыш / instagram.com/chrissyteigen

Теперь же модель готова рассказать, что в тот непростой период жизни ее очень поддержала именно Меган Маркл. Герцогиня Сассекская за несколько месяцев до этого сама пережила выкидыш, и она как никто другой понимала состояние Тейген.

Да, она была так добра ко мне с тех пор, как мы познакомились, – сказала Крисси. – Она написала мне, чтобы поддержать после новостей о малыше Джеке (супруги уже придумали имя малышу - прим.ред). Она действительно замечательная и такая добрая, такая же добрая, как все говорят. В эти моменты я думаю, почему в СМИ из нее делают злобного и сумасшедшего человека? Что не так с людьми? Почему они пытаются изобразить человека безумным или злым?

Меган Маркл / Fotobank / GettyImages

Также в шоу Крисси вспомнила и скандальное интервью Меган, которое она дала Опре Уинфри. Модель была поражена откровенностью Маркл и принца Гарри.

Я думаю, что Меган была очень честной и открытой с самого начала, – подытожила Крисси Тейген.

Напомним,