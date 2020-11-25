Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка

25 ноября 2020 13:20 Юлия Крутиева
Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка
Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка
Fotobank / GettyImages

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что у нее случился выкидыш.

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Сегодня в газете New York Times вышел материал, в котором Меган Маркл поделилась своей болью. В июле месяце 2020 года Меган и Гарии потеряли своего второго малыша.

Маркл подробно описала все обстоятельства при которых это случилось. Женщина призналась, что в момент, когда держала на руках своего сына Арчи, понимала, что теhяет второго ребенка.

Это было июльское утро, которое начиналось так же обычно, как и любой другой день: приготовить завтрак. Накормить собак. Принять витамины. Найти недостающий носок. Поднять карандаш, который закатился под стол. Собрать волосы в хвост перед тем, как достать сына из кроватки. После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я села на пол с сыном на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, держа на руках своего первенца, что я теряю второго ребенка, – написала в своей колонке в газете Меган Маркл.

instagram.com/sussexroyal

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Супруга принца решилась на подобные откровения лишь потому, чтобы призвать людей больше заботиться друг о друге. Главным месседжем ее колонки в издании стал вопрос "Как ты?". Это именно то, что первое она спросила у Гарри в больнице. 

Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне, – рассказала Меган Маркл.

Напомним,

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