Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что у нее случился выкидыш.
Маркл подробно описала все обстоятельства при которых это случилось. Женщина призналась, что в момент, когда держала на руках своего сына Арчи, понимала, что теhяет второго ребенка.
Это было июльское утро, которое начиналось так же обычно, как и любой другой день: приготовить завтрак. Накормить собак. Принять витамины. Найти недостающий носок. Поднять карандаш, который закатился под стол. Собрать волосы в хвост перед тем, как достать сына из кроватки. После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я села на пол с сыном на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, держа на руках своего первенца, что я теряю второго ребенка, – написала в своей колонке в газете Меган Маркл.
Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне, – рассказала Меган Маркл.
Напомним,