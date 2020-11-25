Влад Яма после операции заявил, что больше не будет соглашаться на авантюры
15 ноября Влад Яма травмировал руку во время выступления с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.
Хореограф решил сделать МРТ, которое и показало разрыв связок. Срастись они сами не смогут, поэтому нужна была операция. И после 13 прямого эфира, рано утром 23 ноября, Влада прооперировали.
По возвращении домой Влад Яма опубликовал пост в своем Инстаграм, где рассказал, что рука без обезболивающего все также болит. И после всего случившегося пообещал себе, что больше не будет соглашаться ни на какие авантюры.
Прилетел, поймал, очнулся – гипс!... Спасибо за поддержку и тёплый ужин моим родным и всем, кто круглосуточно пишет приятные слова! – поблагодарил фолловеров в Сети Влад. –Операция прошла по плану. Дальше 4-5 недель в гипсе и ещё больше – реабилитация. Пока больно. Танцевать – буду! Соглашаться на авантюры – нет. Обнял.
Желаем Владу Яме скорейшего восстановления!
Напомним,