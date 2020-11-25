Влад Яма после операции заявил, что больше не будет соглашаться на авантюры

25 ноября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Влад Яма после операции заявил, что больше не будет соглашаться на авантюры
Влад Яма с супругой Лилианой
instagram.com/vladyama_official

15 ноября Влад Яма травмировал руку во время выступления с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.

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Сразу с павильона "Танців з зірками-2020" Влад Яма отправился в травмпункт, где снимки показали, что перелома нет. Спустя пару дней боль не проходила, а лишь усиливалась.

Хореограф решил сделать МРТ, которое и показало разрыв связок. Срастись они сами не смогут, поэтому нужна была операция. И после 13 прямого эфира, рано утром 23 ноября, Влада прооперировали.

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После хирургического вмешательства Яма думал в тот же день вернуться домой. Однако нарастающая боль, когда наркоз постепенно отходил, - заставила его остаться на ночь в больнице.

По возвращении домой Влад Яма опубликовал пост в своем Инстаграм, где рассказал, что рука без обезболивающего все также болит. И после всего случившегося пообещал себе, что больше не будет соглашаться ни на какие авантюры.

Прилетел, поймал, очнулся – гипс!... Спасибо за поддержку и тёплый ужин моим родным и всем, кто круглосуточно пишет приятные слова! – поблагодарил фолловеров в Сети Влад. –Операция прошла по плану. Дальше 4-5 недель в гипсе и ещё больше – реабилитация. Пока больно. Танцевать – буду! Соглашаться на авантюры – нет. Обнял.

Желаем Владу Яме скорейшего восстановления!

Напомним,

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