Жена Владимира Остапчука записала эмоциональное обращение к его бывшей жене: вновь громкий скандал

24 ноября 2020 13:50 Юлия Крутиева
Жена Владимира Остапчука записала эмоциональное обращение к его бывшей жене: вновь громкий скандал
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
instagram.com/kristygor

Публичное выяснение отношений между бывшими супругами Владимиром Остапчуком и Еленой Войченко продолжается.

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После довольно продолжительного затишья бывшая супруга Владимира Остапчука Елена дала интервью программе «Светская жизнь», в котором открыла новые факты об их совместной жизни.

В частности, Елена рассказала, что ее бывший супруг является психически нестабильным человеком. Этот диагноз, якобы, поставил ведущему психотерапевт, к которому пара обращалась перед разводом.

Войченко также утверждает, что Владимир дает ей мало денег на двоих детей и требует провести психическую экспертизу ради того, чтобы забрать детей к себе.

Елена Войченко с детьми / instagram.com/olenavoychenko/
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Владимир не прошел мимо интервью экс-супруги. Он записал несколько сториз в своем Инстаграм, в которых опроверг все озвученные ею факты. В частности, опубликовал скрины чеков денежных переводов, и там – довольно внушительные суммы.

Не стала молчать и новая супруга Остапчука Кристина. Женщина долгое время сохраняла нейтралитет, но последнее интервью Елены вывело ее из себя.

Кристина также записала обращение к Войченко в своем Инстаграм, и попросила не пытаться подорвать ее репутацию и не распространять сплетни о Владимире.

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В видео жена Владимира заявила, что устала слышать в свою сторону нелицеприятные слова. По словам новой избранницы телеведущего, его экс-супруга оскорбляет ее словесно, употребляя ненормативную лексику.

Обращусь к тебе по имени, не так, как обычно обращаешься ты ко мне каждый день в течение года. Все свои сообщения Владимиру ты начинаешь словами: твоя с*ка, шлюха, бл*дь, со*алка. Я это все терпела, потому что, наверное, я думала, что возможно тебе сложно и трудно – развод, - говорит Кристина. - Ты и я прекрасно знаем, что я не стала причиной вашего развода с Вовой, что я не отбила у тебя мужа. Но ты выбрала такой путь. Тебе легче переложить на меня ответственность. Но я не позволю на всю страну оговаривать меня, я не позволю на всю страну рассказывать, как я жила по твоим каким-то соображениям.

Юрист Кристиа Горняк / instagram.com/kristygor
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Также Кристина опровергла слова Войченко о том, что экс-жена настаивает на общении Владимира с детьми.

Мне очень больно смотреть, когда Вова приходит домой и говорит, что в очередной раз Елена не дала детей, в очередной раз Елена вызвала полицию, когда я приехал в садик или в школу и захотел погулять с детьми, - рассказывает Горняк. - Я надеюсь, что придет то время, когда ты поймешь, что я не враг твоим детям, что я к ним прекрасно отношусь.

Юрист Кристиа Горняк / instagram.com/kristygor
Напомним,

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