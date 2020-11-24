Анна Семенович готова стать мамой: заморозила яйцеклетки и ищет отца своему будущему ребенку

Певица Анна Семенович всерьез задумалась о материнстве.

40-летняя актриса и певица Анна Семенович готова родить наследника. В своем недавнем интервью звезда призналась, что лишь сейчас созрела для этого, ведь ранее она была все время загружена карьерой, спортом, а после травмы во время фигурного катания и вовсе жила в постоянном стрессе.

На данный момент артистка полностью здорова. Поэтому решилась на дорогостоящую процедуру и на днях в одной из клиник прошла процедуру заморозки яйцеклеток. После Нового года Анна повторит данную процедуру.

Семенович отметила, что прибегнуть к репродуктивным технологиям решила, потому что не уверена, что в ближайшем будущем встретит своего мужчину. Да и надоели постоянные вопросы: "когда ты уже родишь, тебе ведь уже 40".

Поиском своего будущего избранника певица уже занялась. В интервью Анна отметила, что видит его осознанным, зрелым, обеспеченным и любящим.

Семенович мечтает о двух малышах. Одного планирует выносить самостоятельно, но сделать кесарево, оправдывая это возрастом и ранее сломанными ребрами. Второго ребенка Анна хотела бы усыновить.

У меня есть такая мечта: когда я уже сама рожу, взять ребеночка из детского дома, - рассказала Анна Семенович.

Напомним,