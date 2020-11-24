Анна Семенович готова стать мамой: заморозила яйцеклетки и ищет отца своему будущему ребенку
Певица Анна Семенович всерьез задумалась о материнстве.
На данный момент артистка полностью здорова. Поэтому решилась на дорогостоящую процедуру и на днях в одной из клиник прошла процедуру заморозки яйцеклеток. После Нового года Анна повторит данную процедуру.
Поиском своего будущего избранника певица уже занялась. В интервью Анна отметила, что видит его осознанным, зрелым, обеспеченным и любящим.
Семенович мечтает о двух малышах. Одного планирует выносить самостоятельно, но сделать кесарево, оправдывая это возрастом и ранее сломанными ребрами. Второго ребенка Анна хотела бы усыновить.
У меня есть такая мечта: когда я уже сама рожу, взять ребеночка из детского дома, - рассказала Анна Семенович.
Напомним,