В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случилась трагедия

23 ноября 2020 14:20 Юлия Крутиева
В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случилась трагедия
Кейт и Уильям с новорожденным сыном Джорджем и псом Лупо
instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поделилась с публикой печальной новостью.

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Супруга принца Уильяма сообщила, что их семья столкнулась с тяжелой потерей. На минувших выходных из жизни ушел их домашний любимец – пес по кличке Лупо.

В социальной сети Инстаграм Кейт Миддлтон призналась, что на протяжении последних девяти лет Лупо был сердцем их семьи. Сейчас они очень скорбят. Особенно подавлены дети королевской пары.

В этот очень грустный уикенд не стало нашего дорогого пса Лупо, - пишет Миддлтон в соцсети. - Он был сердцем нашей семьи последние 9 лет, мы будем по нему очень сильно скучать. - У & К.

Пес Кейт Миддлтон и принца Уильяма / instagram.com/kensingtonroyal
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Кокер-спаниель появился в семье Уильяма и Кейт вскоре после их свадьбы. Такой подарок преподнес паре брат герцогини. Пес скрашивал будни Кейт, когда она была беременна, и имело животное особый статус во дворце.

Писатель Эби Кинг даже посвятил Лупо сказочное произведение. В книге автор рассказал о буднях королевской собаки.

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма с псом Лупо / instagram.com/kensingtonroyal
Напомним, 

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