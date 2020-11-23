В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случилась трагедия
23 ноября 2020 14:20
Юлия Крутиева
Кейт и Уильям с новорожденным сыном Джорджем и псом Лупо
instagram.com/kensingtonroyal
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поделилась с публикой печальной новостью.
Супруга принца Уильяма
сообщила, что их семья столкнулась с тяжелой потерей. На минувших выходных из жизни ушел их домашний любимец – пес по кличке Лупо.
В социальной сети Инстаграм Кейт Миддлтон призналась, что на протяжении последних девяти лет Лупо был сердцем их семьи. Сейчас они очень скорбят. Особенно подавлены дети королевской пары.
В этот очень грустный уикенд не стало нашего дорогого пса Лупо, - пишет Миддлтон в соцсети. - Он был сердцем нашей семьи последние 9 лет, мы будем по нему очень сильно скучать. - У & К.
Пес Кейт Миддлтон и принца Уильяма / instagram.com/kensingtonroyal
Кокер-спаниель появился в семье Уильяма и Кейт вскоре после их свадьбы. Такой подарок преподнес паре брат герцогини. Пес скрашивал будни Кейт, когда она была беременна, и имело животное особый статус во дворце.
Писатель Эби Кинг даже посвятил Лупо сказочное произведение. В книге автор рассказал о буднях королевской собаки.
Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма с псом Лупо / instagram.com/kensingtonroyal
Напомним,