Алина Гросу вместе с семьей переболела коронавирусом: в каком состоянии певица

23 ноября 2020 13:40 Юлия Крутиева
Алина Гросу вместе с семьей переболела коронавирусом: в каком состоянии певица
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Все больше знаменитостей сталкиваются с вирусом COVID-19.

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Кто-то из звезд не скрывает информацию о своем диагнозе, а кто-то – предпочитает не рассказывать. Именно так сделала певица Алина Гросу.

Долгое время Алина не выходила на связь со своими поклонниками в социальных сетях. Подобное поведение было совсем несвойственным для артистки.

Как оказалось, в это время Гросу боролась с коронавирусом вместе с двумя членами семьи. Правда, говорить, кто именно из родных болел, артистка не захотела. О своих симптомах и лечении Алина рассказала в своем Инстаграм.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
К счастью, Алина Гросу имела легкую форму коронавируса. У нее была высокая температура, пропал вкус и обоняние. 

28 октября почувствовала себя не очень хорошо, поднялась температура, перестала ощущать запахи и вкусы, ела лимоны как вату, и пошла сдавать тест - получила положительный результат, – пишет звезда. – К счастью, была легкая форма.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

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Рассказала Гросу и о своем лечении. Она принимала антибиотики и употребляла витамин C. А вот от уколов отказалась. Она очень боится их. Сейчас состояние певицы стабильное.

Из дому не выходила. Пила антибиотики. Мне хотели делать уколы, но я отказалась, потому что их боюсь... – признается певица. – Я сдала очень много анализов, потому что коронавирус бьет по слабым местам в организме, также пила в бешеных дозах витамин С.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

А вот двое близких людей Алины переболели COVID-19 в тяжелой форме.

В моей семье было два случая заражения, один – легкая форма, другой – тяжелая с 75% поражения легких. Когда было ужасно страшно за очень близкого человека, – рассказывает Гросу. – К счастью реаниматологи, своевременное вмешательство и правильно подобранные препараты, плюс лечение – помогли.

Напомним,  

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