Алина Гросу призналась, что родители ожидали ее скорого развода с мужем

Актриса и певица Алина Гросу в откровенном интервью с ведущей «Вкусный эксклюзив» Марией Мельник на канале Украина рассказала, за что ей было стыдно в браке и что ответила на предложение бывшего мужа снова сойтись.

В июне прошлого года Алина Гросу вышла замуж за Александра Комкова. Пышная свадьба в Италии и звездные гости: Ирина Билык, Виталий Козловский, Павел Зибров! До свадьбы пара была вместе пять лет. Но чуть более месяца назад певица призналась: брак с Александром не протянул и года. Парень сам ушел от Алины.

Для меня это было неожиданно. Он меня спросил: «Возможно, разъедемся на 1 месяц? Просто посмотрим, как нам будет отдельно друг от друга». Затем он сказал, что с кем-то познакомился, – рассказала Гросу. – А потом – что хотел бы попробовать с кем-то другим, может, будет лучше.

Алина Гросу с экс-супругом / instagram.com/alina_grosu

А основные претензии к артистке со стороны мужчины были такие:

Я на него не так влюбленно смотрела, как раньше. Но это трудно делать, когда человек потихоньку садится на шею. Сначала было очень много планов, связанных и с работой, и с другим, а потом получилось так, что планы на будущее есть, а работы нет.

Родители Алины Гросу отнеслись к разводу дочери достаточно мудро, больше того – были готовы к такому ходу событий.

Они ожидали этого, – признается Алина. – Пытались мне очень осторожно сказать что-то типа: «Подожди, он еще очень мал, юный для того, чтобы иметь какие-то серьезные отношения. Он еще такой, что может гулял бы через некоторое время.

Алина Гросу с мамой / instagram.com/alina_grosu

Изменял ли Александр Алине в браке – певица не знает. Но, наверное, уже и не очень хочет знать. Все равно, уже ничего не изменить. Однако получилось так, что на свадьбу молодоженам одна семья подарила невероятное празднования, а другая – квартиру. Но, по словам Алины Гросу, и это не вызвало серьезных вопросов.

Квартира осталась у мужа, потому что я не хотела у него ничего брать, – комментирует звезда. – И спасибо, что он у меня ничего не взял.

Не только не взял, а даже хотел вернуться через три месяца после того, как они разошлись. Хотела этого и мама Александра. Однако Алина бывшего возлюбленного уже не приняла. Сейчас ее лечит не время, а работа. Девушка снимается в шести сериалах, записывает песни и снимает клипы. И верит в то, что она таки найдет своего человека.

Певица и актриса Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Напомним,