Наталья Мосейчук – об образе Рыцаря в шоу Маскарад: Мое оружие – честность

3 ноября 2020 09:35 Юлия Крутиева
Наталья Мосейчук – об образе Рыцаря в шоу Маскарад: Мое оружие – честность
Телеведущая Наталья Мосейчук
пресс-служба

В супершоу Маскарад Наталья Мосейчук перевоплотилась в рыцаря, сквозь доспехи которого прорастают цветы, и покорила зрителей музыкальным талантом.

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Телеведущая ТСН и ток-шоу Право на Владу Наталья Мосейчук в строгом и романтичном образе Рыцаря с украинской народной песней "Цвіте Терен" вышла на сцену в шоу Маскарад на 1+1. А в полуфинале исполнила песню "Young and beautiful" американской певицы Lana Del Rey. Наталья окончила музыкальную школу по классу фортепиано и поет голосом меццо сопрано.

Мое оружие – честность, а поединки провожу только за правду. Так долго веду битву за справедливость, что от пережитых человеческих бед из моего сердца сквозь доспехи проросли цветы,
– рассказал рыцарь при знакомстве со зрителями.

Идеи звездных команд о том, кто же скрывается за таинственным образом украинской Жанны Д'арк, были разными, но лидирующими стали два ответа: Наталья Мосейчук или Алла Мазур.

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Телеведущие лично подогрели интригу: Алла Мазур сказала, что украинки во все времена были отважными и человек, который выбрал этот образ, должен быть сильной и интересной личностью. А Наталья Мосейчук призналась, что образ ей по душе.

Это моя любимая ведущая 1+1, ведущая ток-шоу Право на Владу, Наталья Мосейчук,
– заявил сразу Влад Яма из команды Монатика. Но победный решающий ответ в полуфинале дала команда Потапа.

В комментариях в соцсетях зрители угадывали Наталью Мосейчук по ее фирменному тембру голоса и писали свои восторги: "Такой душевный образ! Только сильный духом человек может надеть такой костюм", "Ее ни с кем не перепутаешь", "Очень крутое выступление", "Орлеанская Дива".

Я люблю вызовы. Когда стояла на сцене вместе с Бараном и Кенгуру, подумала, что у нас на политическом ток-шоу также бывает еще тот зоопарк. И я там чувствую себя последним рыцарем. Поэтому, видимо, и костюм у меня здесь такой,
– прокомментировала Наталья Мосейчук свой образ.

Говоря об участии в Маскараде, телеведущая отметила:

Больше всего меня поразил невидимый в эфире труд команды шоу - изнуряющая скрупулезная работа 24/7, на большой скорости, практически не прекращающаясь. Всем кажется, что это же развлечение, легкое, веселое, все просто. Но нет. Месяцы серьезной работы ради нескольких минут радости телезрителя. Два моих маленьких эпизода готовили более двух недель.

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Наталья Мосейчук пригласила звезд и жюри Маскарада присоединиться к общественно-политической жизни страны и прийти в Право на владу, ведь каждый из них - тоже гражданин Украины и может влиять на изменения.

Финал шоу Маскарад состоится 7 ноября в 20.20 на канале 1+1.

Напомним,

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