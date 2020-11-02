Принц Уильям заразился коронавирусом: болезнь протекала в тяжелой форме

2 ноября 2020 12:35 Юлия Крутиева
Принц Уильям заразился коронавирусом: болезнь протекала в тяжелой форме
Кейт Миддлтон и принц Уильям
instagram.com/kensingtonroyal

Принца Уильяма постигла участь отца - принца Чарльза.

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В начале 2020 года мир охватила новая смертельная болезнь. Сотни тысяч жителей с разных стран начал подкашивать вирус, который получил название коронавирус.

Одним из первых вирус подхватил принц Чарльз. К счастью, у 71-летнего сына Елизаветы II болезнь протекала в легкой форме. Он смог за считаные дни вернуться в рабочий режим.

Что не скажешь о сыне принца Чарльза - принце Уильяме. Сегодня стало известно, что муж Кейт Миддлтон переболел коронавирусом еще в апреле. Болезнь протекала в тяжелой форме - у него были проблемы с дыханием.

Принц Чарльз и принц Уильям / instagram.com/kensingtonroyal
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Принц Уильям был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке, где за ним ухаживали врачи. Кейт при этом не заболела - тест на вирус у нее был отрицательный.

Кроме того, Герцог Кембриджский тщательно скрывал эту информацию от народа.

Уильям был обеспокоен тем, что обнародование его собственной беды приведет к панике,
- сообщают инсайдеры порталу «The Sun».

Напомним, 

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