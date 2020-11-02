Принц Уильям заразился коронавирусом: болезнь протекала в тяжелой форме
Принца Уильяма постигла участь отца - принца Чарльза.
Одним из первых вирус подхватил принц Чарльз. К счастью, у 71-летнего сына Елизаветы II болезнь протекала в легкой форме. Он смог за считаные дни вернуться в рабочий режим.
Что не скажешь о сыне принца Чарльза - принце Уильяме. Сегодня стало известно, что муж Кейт Миддлтон переболел коронавирусом еще в апреле. Болезнь протекала в тяжелой форме - у него были проблемы с дыханием.
Кроме того, Герцог Кембриджский тщательно скрывал эту информацию от народа.
Уильям был обеспокоен тем, что обнародование его собственной беды приведет к панике,- сообщают инсайдеры порталу «The Sun».
Напомним,