МастерШеф-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2020

31 октября 2020 23:10 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2020
instagram.com/masterchefstb

31 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

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На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» было как всегда невероятно сложно. Мастершефовцев отправили за пределы кухни. Более того, в их распоряжении были странные предметы для приготовления блюд: кровать, мусорный бак, бочка и даже настоящий живой осел.

Оказалось, что это транспорт для каждого чернофартушника, с помощью которого он должен добыть себе продукты на изысканный десерт. Кто справился с заданием, а кто стал аутсайдером девятой недели?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 9 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинул Роман Петрушенко.

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 7 ноября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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