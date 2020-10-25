МастерШеф-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

25 октября 2020 20:50 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

31 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу МастерШеф-10.

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Смотрите в 9 выпуске шоу МастерШеф-10: на девятой неделе кулинары-аматоры разделятся на пары и найдут под коробками одинаковые наборы продуктов. Все ингредиенты далеко не идеально сочетаются между собой, и только кулинар с гениальным чувством вкуса сможет приготовить из них ресторанное блюдо. Однако участники могут не использовать все продукты, положив некоторые в миску вместе с отходами. Черные фартуки получат не только кулинары с недостаточно вкусным блюдом, но и та пара, чья миска-урна будет наиболее весомой по итогу конкурса. Кто же решится соединить телятину со сливками, маслом, свеклой, перловкой и вином? И чьи эксперименты разочаруют судей?

9 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 31 октября в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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