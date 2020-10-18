МастерШеф-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)
18 октября 2020 22:25
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)
пресс-служба канала СТБ
24 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу МастерШеф-10.
Смотрите в 8 выпуске шоу МастерШеф-10
: 15 кулинаров-аматоров готовы на все, чтобы доказать – они достойны продолжать борьбу на кухне «МастерШеф». В конкурсе «Биржа труда» за 20 минут участники должны выполнить как можно больше копий блюда-образца – яйца аля по-флорентийски. В распоряжении аматоров будет все, кроме основного ингредиента, который они могут купить у Владимира Ярославского. За каждое правильно и вкусно приготовленное блюдо, кулинары получат от судей чаевые. Чем больше качественных блюд – тем больше денег. Но если же судьи останутся недовольными – прибыли участники не получат. Тогда капитанам придется отправить одного из команды на «биржу труда», получив за это дополнительные деньги. Кем пожертвуют ради общего дела и дадут черный фартук, а кому удастся превзойти остальных?
8 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 24 октября в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.