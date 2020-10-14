Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)

14 октября 2020 21:20 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

18 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: уже 3 года Елена не может обнять своих дочерей – 6-летнюю Карину и 4-летнюю Ангелину! Бывший муж отобрал девочек и не подпускает женщину даже на порог. За их взрослением мать может наблюдать только через интернет. Но больше всего Елену беспокоит то, что отец разлучил старших сестер с младшей. Девочки даже не знают, что их мать родила еще одну дочь – Виталину, ведь муж выгнал жену из дома беременной! Елена обратилась в суд и доказала, что дочери должны быть с ней. Но вырвать из рук отца девочек не может никто, даже полиция! Сам же 28-летний Николай, хоть и нарушает закон, преступником себя не считает. Какие видеодоказательства материнского равнодушия принесут в студию бабушка и дедушка девочек, из-за каких поступков матери отец на самом деле изолировал детей и с кем они должны остаться – выяснит команда проекта.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 18.10.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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