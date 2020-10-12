Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)

12 октября 2020 21:10 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

18 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.

Смотрите в новом выпуске проекта Следствие ведут экстрасенсы: экстрасенсы продолжат расследовать историю Каролины Халюк из Одесской области. По мнению молодой женщины, ее преследует смерть. Каролина уверена: все несчастья из-за свадебного платья, на котором после венчания она обнаружила странные дыры в средних слоях фатиновой юбки. Настроившись на наряд женщины, экстрасенсы почувствовали, что на нем действительно есть порча. Но сделана она на бесплодие, и, к тому же, предыдущей владелице платья. Однако действие порчи перешло на Каролину, и теперь бедная женщина действительно страдает от бесплодия. Во время расследования Алена Курилова ощутила присутствие покойника, имя которого – Александр. Поможет ли призрак ясновидящим найти ответы на вопросы? И удастся ли им спасти Каролину от бед?

Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите 18.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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