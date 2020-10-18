Следствие ведут экстрасенсы: порча на бесплодие и преступление на почве страсти

18 октября 2020 00:25 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: порча на бесплодие и преступление на почве страсти
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

В это воскресенье, 18 октября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск мистического реалити "Следствие ведут экстрасенсы".

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Сильнейшие ясновидящие страны продолжат расследовать историю Каролины Халюк из Одесской области. Женщина убеждена, что ее преследует смерть, а виной тому – свадебное платье.

После венчания Каролина обнаружила на наряде странные дыры в средних слоях фатиновой юбки. Женщина считает, что на платье кто-то сделал порчу. Однако она не знает, на кого именно наслали негатив – на нее или на предыдущую владелицу наряда, ведь покупала его не новым.

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Настроившись на платье, экстрасенсы – Рубина Цыбульская и Алена Курилова – почувствовали, что на нем действительно есть порча. Сделана она на бесплодие, и, к тому же, предыдущей владелице. Однако действие порчи перешло на Каролину, и теперь бедная женщина действительно страдает от бесплодия.

Во время расследования Алена Курилова ощутила присутствие покойника, имя которого – Александр. Поможет ли призрак ясновидящим найти ответы на вопросы? И удастся ли им спасти Каролину от бед?

Каролина / пресс-служба

Она пошла на убийство ради страсти,
– шокирует ясновидящая.

Узнайте, чем закончится расследование, в воскресенье, 18 октября, в 19:00 в выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ!

Напомним,

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