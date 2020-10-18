Следствие ведут экстрасенсы: порча на бесплодие и преступление на почве страсти
В это воскресенье, 18 октября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск мистического реалити "Следствие ведут экстрасенсы".
После венчания Каролина обнаружила на наряде странные дыры в средних слоях фатиновой юбки. Женщина считает, что на платье кто-то сделал порчу. Однако она не знает, на кого именно наслали негатив – на нее или на предыдущую владелицу наряда, ведь покупала его не новым.
Во время расследования Алена Курилова ощутила присутствие покойника, имя которого – Александр. Поможет ли призрак ясновидящим найти ответы на вопросы? И удастся ли им спасти Каролину от бед?
Она пошла на убийство ради страсти,– шокирует ясновидящая.
Узнайте, чем закончится расследование, в воскресенье, 18 октября, в 19:00 в выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ!
Напомним,