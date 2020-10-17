МастерШеф-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.10.2020
17 октября 2020 22:55
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.10.2020
instagram.com/masterchefstb
17 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10»
было как всегда невероятно сложно. Мастершефовцам нужно было приготовить блюда из продуктов, раздобытых в лесу. Кулинары оказались не очень подготовленными к таким условиям. Но все же им удалось подать свои шедевры. Но все-таки у одного кулинара-аматора было самое слабое блюдо.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 7 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинул Алексей Жидких.
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 7 выпуске от 17.10.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 24 октября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.