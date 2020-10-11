МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

11 октября 2020 23:00 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

17 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу МастерШеф-10.

Читайте такжеОдин за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
Смотрите в 7 выпуске шоу МастерШеф-10: восстановление справедливости на кухне «МастерШеф»! Судьи дадут карт-бланш участникам, которых всегда выбирают в команды в последнюю очередь. «Аутсайдеры» получат право определить семь ингредиентов, из которых они приготовят два ресторанных блюда. Такой же набор будет и у соперников. С целью запутать конкурентов, команда «аутсайдеров» специально выберет непростые ингредиенты. Но смогут ли они сами приготовить кулинарный шедевр и не станет ли это для них роковой ошибкой?

7 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 17 октября в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу онлайн телешоу 2020 МастерШеф-10

Материалы по теме

Танці з зірками-2020: Олега Винника вернули в шоу, однако он отказался выходить на паркет
Новости

Танці з зірками-2020: Олега Винника вернули в шоу, однако он отказался выходить на паркет
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Телешоу

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 20 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 20 серию онлайн
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн

Популярное на сайте

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Популярное видео

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK