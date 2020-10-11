МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
11 октября 2020 23:00
МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
пресс-служба канала СТБ
17 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу МастерШеф-10.
МастерШеф-10: восстановление справедливости на кухне «МастерШеф»! Судьи дадут карт-бланш участникам, которых всегда выбирают в команды в последнюю очередь. «Аутсайдеры» получат право определить семь ингредиентов, из которых они приготовят два ресторанных блюда. Такой же набор будет и у соперников. С целью запутать конкурентов, команда «аутсайдеров» специально выберет непростые ингредиенты. Но смогут ли они сами приготовить кулинарный шедевр и не станет ли это для них роковой ошибкой?
7 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 17 октября в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.