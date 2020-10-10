МастерШеф-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2020

10 октября 2020 23:15 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2020
instagram.com/masterchefstb

10 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

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На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» было как всегда невероятно сложно. Мастершефовцам нужно было приготовить блюдо ресторанного уровня. Однако оно должно было быть достаточно тяжелым, чтобы его не снес из тарелки мощный поток воздуха от вентилятора.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 6 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинул Эдуард Мишуга.

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 17 октября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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