Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии

10 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 2 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

Самое загадочное шоу осени Маскарад удивляло и шокировало телезрителей. 13 украинских знаменитостей скрываются под фантастическими костюмами.

Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Дракоша, Кака, Прима, Мумия и Улитка. Юрий Горбунов, как рефери, определил, кто сразу отправился в финал. Ведущий выбрал Приму.

Дракоша и Кака прошли в следующий этап шоу. Двое оставшихся – Мумия и Улитка – попали в зону риска. Именно один из них сегодня был рассекречен. А право отгадать один из образов выборола команда Потапа.

И так, в конце 2 выпуска костюм был снят с Мумии. Под этим образом скрывался блогер и рэпер Kievstoner.

Команда Потапа не отгадала. Их остаточным решением было, что за образом скрывался Павел Зибров.

Напомним,