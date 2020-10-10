Экс-NikitA DJ Nana призналась, из-за чего у нее испортились отношения с Дашей Астафьевой
В свое время поп-группа "NikitA" наделала немало шума.
Тот год, пока мы были только вдвоем, без третьей участницы, был идеальным, – рассказала Анастасия. – Чувствовала от Даши поддержку и заботу. Она познакомила меня со своими родителями, я ее – со своей бабушкой. Она была мне лучшим другом, родным человеком, не знаю даже, как еще сказать.
Однажды между девушками даже произошел поцелуй. Он был по сценарию и в присутствии многочисленных зрителей.
Это был мой первый поцелуй с девушкой, – с улыбкой вспомнила DJ Nana. – Я волновалась с первых нот. И, пританцовывая, начала отходить назад, желая просто убежать со сцены. Потому что не была готова публично целоваться. Но Даша как-то так ловко меня закрутила и поцеловала. Разумеется, зрители были шокированы. Но в большем шоке была я. Отпрыгнула от Даши и, не поклонившись, убежала со сцены.
Как выяснилось потом, не только Юра Никитин (продюсер «NikitA» – прим.ред.) придумал, что моя родная душа должна стоять посередине, а я должна уйти на задний план, – откровенно рассказала Анастасия ведущей Нового канала в интервью для ее YouTube. – Велась двойная игра. Хотя Даша говорила, что это идея Юры, а Юра – что Дашина.
Впоследствии девушки стали не только экс-коллегами, но и экс-подругами. Не общаются они и сейчас.
Напомним,