Экс-NikitA DJ Nana призналась, из-за чего у нее испортились отношения с Дашей Астафьевой

В свое время поп-группа "NikitA" наделала немало шума.

Солистками группы «NikitA» были две сексуальные молодые девушки, которые выступали в откровенных нарядах, а иногда – вообще без них, прикрыв интимные места лишь черными табличками. Этими девушками были Даша Астафьева и Анастасия Кумейко, сегодня более известная как DJ Nana. В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» певица, танцовщица и DJ призналась о тесных отношениях с бывшей коллегой.

Тот год, пока мы были только вдвоем, без третьей участницы, был идеальным, – рассказала Анастасия. – Чувствовала от Даши поддержку и заботу. Она познакомила меня со своими родителями, я ее – со своей бабушкой. Она была мне лучшим другом, родным человеком, не знаю даже, как еще сказать.

Экс-группа «NikitA» / социальная сеть Facebook

Однажды между девушками даже произошел поцелуй. Он был по сценарию и в присутствии многочисленных зрителей.

Это был мой первый поцелуй с девушкой, – с улыбкой вспомнила DJ Nana. – Я волновалась с первых нот. И, пританцовывая, начала отходить назад, желая просто убежать со сцены. Потому что не была готова публично целоваться. Но Даша как-то так ловко меня закрутила и поцеловала. Разумеется, зрители были шокированы. Но в большем шоке была я. Отпрыгнула от Даши и, не поклонившись, убежала со сцены.

Экс-NikitA DJ Nana и Даша Астафьева / пресс-служба Нового канала

С появлением в группе третьей участницы отношения между Анастасией и Дашей понемногу портились. Кумейко не нравилось быть в тени своей коллеги и, как она считала, подруги.

Как выяснилось потом, не только Юра Никитин (продюсер «NikitA» – прим.ред.) придумал, что моя родная душа должна стоять посередине, а я должна уйти на задний план, – откровенно рассказала Анастасия ведущей Нового канала в интервью для ее YouTube. – Велась двойная игра. Хотя Даша говорила, что это идея Юры, а Юра – что Дашина.

Впоследствии девушки стали не только экс-коллегами, но и экс-подругами. Не общаются они и сейчас.

Напомним,