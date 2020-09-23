Даша Астафьева рассказала всю правду об отношениях с мужчинами

Каждую неделю в шоу «Хто зверху?» (Новый канал) соревнуются две звездные команды противоположного пола. Победителей определяют по результатам конкурсов и вопросам.

Во время игры у участников команд шоу «Хто зверху?» «включается» непреодолимое желание победить и быть «зверху». Словом, вечная дуэль между мужчинами и женщинами.

За кулисами шоу певица Даша Астафьева призналась, что конкурирует с противоположным полом только в студии «Хто зверху?»

У меня очень хорошие отношения с мужчинами, – с улыбкой рассказывает певица. – Мне с ними проще находить общий язык. Поэтому среди моих друзей их большинство.

Даша Астафьева на съемках / пресс-служба Нового канала

Даша признается, что раньше она не была так близка с представителями противоположного пола.

Раньше была их жертвой, – говорит певица. – Они считали меня слабой и обращали внимание только на мою внешность. Теперь все изменилось, и мужчины складывают передо мной свое оружие (улыбается). Мы стали ближе.

А вот в отношении женщин у Даши иное мнение.

Меня огорчает, когда женщины ведут себя не как женщины, – говорит девушка. – Например, я часто получаю гневные комментарии именно от представительниц прекрасного пола.

Напомним,