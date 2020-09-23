Владимир Дантес удивил признанием о пополнении в семье: Мы не знаем, чего мы хотим
Певец Владимир Дантес стал гостем авторского проекта Потапа и Алексея Завгороднего.
Артист признался, из-за чего он может вступить в спор с Надей и рассказал, планируют ли они в ближайшем будущем пополнение в семье. При этом ответ Владимира на последний вопрос удивил публику.
Дантес говорит, что Надя является единственным человеком, с которым он может спорить. При этом он прислушивается к любому замечанию любимой жены.
Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сами еще дети, по сути. Можно говорить хоть 32, 18, 44... – отвечает Дантес. – Мы внутри дети. Мы не знаем, чего мы хотим. Все время думаем о себе. Мы на данный момент, в хорошем смысле – эгоисты.
Напомним,