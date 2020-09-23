Владимир Дантес удивил признанием о пополнении в семье: Мы не знаем, чего мы хотим

23 сентября 2020 12:10 Юлия Крутиева
Владимир Дантес удивил признанием о пополнении в семье: Мы не знаем, чего мы хотим
Певец Владимир Дантес
instagram.com/vladimirdantes

Певец Владимир Дантес стал гостем авторского проекта Потапа и Алексея Завгороднего.

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Вместе со своими друзьями и коллегами Владимир Дантес поговорил на различные темы, одна из которых касалась его семейной жизни с певицей Надей Дорофеевой.

Артист признался, из-за чего он может вступить в спор с Надей и рассказал, планируют ли они в ближайшем будущем пополнение в семье. При этом ответ Владимира на последний вопрос удивил публику.

Дантес говорит, что Надя является единственным человеком, с которым он может спорить. При этом он прислушивается к любому замечанию любимой жены.

Владимир Дантес и НадяДорофеева / instagram.com/vladimirdantes
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А вот  с рождением первенца Надя и Владимир не спешат. Они сейчас уделяют время развитию своих отношений и творчества. Но при этом артисты не исключают, что через какое-то время они захотят ребенка.

Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сами еще дети, по сути. Можно говорить хоть 32, 18, 44... – отвечает Дантес. – Мы внутри дети. Мы не знаем, чего мы хотим. Все время думаем о себе. Мы на данный момент, в хорошем смысле – эгоисты.

Напомним, 

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