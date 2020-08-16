Владимир Дантес опубликовал пикантное видео с ванной комнаты
Владимир Дантес проявил себя не только как талантливый певец, но и как остроумный шоумен.
В своем микроблоге он опубликовал смешной ролик, на котором принимает ванну в очень романтической атмосфере. На видео запечатлено, как он зажигает свечи, раздевается, погружается в пенную ванну с лепестками роз и смакует алкогольный напиток из бокала.
Я обычная звезда и мой день всегда начинается одинаково. Я просыпаюсь… я просыпаюсь с мыслью о вас. Сегодня хочу поговорить с мужчинами. Эй, парень, вспомни, когда в последний раз принимал ванну? Тебе не кажется, что женщины узурпировали пену и красоту мытья тела? Ладно, ладно, шучу. Просто мы тупим жестко. Поэтому набери ванну, добавь пены, приготовь мартини фиеро тоник, такой же сладкий и терпкий, как ты и кайфуй. Кайфуй и думай обо мне, а я буду думать... тоже о себе,‒ в юморной манере подписал видео Дантес.
Напомним,