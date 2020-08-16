Владимир Дантес опубликовал пикантное видео с ванной комнаты

16 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес опубликовал пикантное видео с ванной комнаты
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

Владимир Дантес проявил себя не только как талантливый певец, но и как остроумный шоумен.

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Артист регулярно радует поклонников забавными видеороликами, постами о жизни и творчестве. Так, в этот раз знаменитость решил пошутить на тему равенства мужчин и женщин в бытовых вопросах.

В своем микроблоге он опубликовал смешной ролик, на котором принимает ванну в очень романтической атмосфере. На видео запечатлено, как он зажигает свечи, раздевается, погружается в пенную ванну с лепестками роз и смакует алкогольный напиток из бокала.

Я обычная звезда и мой день всегда начинается одинаково. Я просыпаюсь… я просыпаюсь с мыслью о вас. Сегодня хочу поговорить с мужчинами. Эй, парень, вспомни, когда в последний раз принимал ванну? Тебе не кажется, что женщины узурпировали пену и красоту мытья тела? Ладно, ладно, шучу. Просто мы тупим жестко. Поэтому набери ванну, добавь пены, приготовь мартини фиеро тоник, такой же сладкий и терпкий, как ты и кайфуй. Кайфуй и думай обо мне, а я буду думать... тоже о себе,
‒ в юморной манере подписал видео Дантес.

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И хоть обращался телеведущий к сильному полу, женщины также не смогли пройти мимо такого забавного поста: «Вован, ты крут!», «Если реклама, то только такая», «Вот что происходит, когда погодка не позволяет понежиться в бассейне!», «Красавчик», «Это очень смешно».

Напомним,

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