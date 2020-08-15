Alyona Alyona шокировала исполнением лирической песни: открывается с другой стороны
15 августа 2020 16:00
Катерина Даниленко
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
социальная сеть Instagram
Рэперша Alyona Alyona представила кавер на песню Рианы Love on the brain.
29-летняя исполнительница Alyona Alyona
стала известной благодаря своим композициям с глубоким социальным подтекстом. Она создавала коллаборации с многими украинскими звездами, однако всегда читала только рэп. Сейчас же певица решила продемонстрировать свои вокальные способности в полной мере.
Алена опубликовала в своем микроблоге отрывок видео, на котором в студии поет трек американской звезды. Оказывается, девушка не только речитативы исполнять умеет, но и восхитительно поет!
Лайк, если это лучше, чем оригинал,
– написала участница нового сезона проекта «Танцы со звездами».
Знаменитость впечатлила своим исполнением не только поклонников, но и коллег по шоу-бизнесу. Свои восторженные комментарии написали Юлия Санина, Владимир Дантес, Jerry Heil, Алексей Дурнев и другие.
Напомним,