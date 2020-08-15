Alyona Alyona шокировала исполнением лирической песни: открывается с другой стороны

15 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Alyona Alyona шокировала исполнением лирической песни: открывается с другой стороны
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
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Рэперша Alyona Alyona представила кавер на песню Рианы Love on the brain.

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29-летняя исполнительница Alyona Alyona стала известной благодаря своим композициям с глубоким социальным подтекстом. Она создавала коллаборации с многими украинскими звездами, однако всегда читала только рэп. Сейчас же певица решила продемонстрировать свои вокальные способности в полной мере.

Алена опубликовала в своем микроблоге отрывок видео, на котором в студии поет трек американской звезды. Оказывается, девушка не только речитативы исполнять умеет, но и восхитительно поет!

Лайк, если это лучше, чем оригинал,
– написала участница нового сезона проекта «Танцы со звездами».

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Знаменитость впечатлила своим исполнением не только поклонников, но и коллег по шоу-бизнесу. Свои восторженные комментарии написали Юлия Санина, Владимир Дантес, Jerry Heil, Алексей Дурнев и другие.

Напомним,

 

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