Любовь Успенская показала своего сына: Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе
Певица Любовь Успенская устроила в своем Инстаграм настоящий фурор.
Любовь даже задумывалась о суррогатной матери, но со временем подобные разговоры затихли. Однако вечером 13 августа звезда удивила своих фолловеров в Инстаграм неожиданным заявлением.
Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день, - пишет в Сети певица. - И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, а детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент.
На видео Любовь позирует вместе с мальчиком, который подходит к звезде, обнимает, нежно целует ее в щеку и хлопает в ладоши. Добавил интриги к происходящему и голос за кадром.
Вы так сильно просили хорошего мальчика, о котором вы мечтали, - говорит загадочная девушка. - И вот мы нашли самого лучшего ребенка на свете, получайте его, пожалуйста.
Ответ последовал и от 66-летней артистки: «Моя деточка. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое».
Но публика сделала ошибочные выводы. Мальчик оказался 3-летним сыном телеведущей и блогера Миланы Тюльпановой. А сама Успенская является его крестной мамой.
Напомним,