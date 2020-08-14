Любовь Успенская показала своего сына: Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе

14 августа 2020 13:10 Юлия Крутиева
Любовь Успенская показала своего сына: Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе
Певица Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская устроила в своем Инстаграм настоящий фурор.

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На протяжении последнего года жизнь Любови Успенcкой напоминает настоящий сериал. Певица кардинально сменила имидж, серьезно поссорилась с дочкой и не раз признавалась в интервью, что хочет во второй раз стать мамой.

Любовь даже задумывалась о суррогатной матери, но со временем подобные разговоры затихли. Однако вечером 13 августа звезда удивила своих фолловеров в Инстаграм неожиданным заявлением.

Певица Любовь Успенская / instagram.com/uspenskayalubov_official
Успенская опубликовала видеоролик, в котором заявила, что стала мамой мальчика. Теперь она вновь будет слышать топот детских ножек в собственном особняке.

Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день, - пишет в Сети певица. - И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, а детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент.

На видео Любовь позирует вместе с мальчиком, который подходит  к звезде, обнимает, нежно целует ее в щеку и хлопает в ладоши. Добавил интриги к происходящему и голос за кадром.

Вы так сильно просили хорошего мальчика, о котором вы мечтали, - говорит загадочная девушка. - И вот мы нашли самого лучшего ребенка на свете, получайте его, пожалуйста.

Ответ последовал и от 66-летней артистки: «Моя деточка. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое».

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Многие фолловеры звезды посчитали, что она усыновила мальчика и бросились поздравлять ее с долгожданным пополнением в семье. Поздравления звучали даже от известных артистов. 

Но публика сделала ошибочные выводы. Мальчик оказался 3-летним сыном телеведущей и блогера Миланы Тюльпановой. А сама Успенская является его крестной мамой.

Напомним,  

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