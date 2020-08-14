Любовь Успенская показала своего сына: Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе

Певица Любовь Успенская устроила в своем Инстаграм настоящий фурор.

На протяжении последнего года жизнь Любови Успенcкой напоминает настоящий сериал. Певица кардинально сменила имидж, серьезно поссорилась с дочкой и не раз признавалась в интервью, что хочет во второй раз стать мамой.

Любовь даже задумывалась о суррогатной матери, но со временем подобные разговоры затихли. Однако вечером 13 августа звезда удивила своих фолловеров в Инстаграм неожиданным заявлением.

Певица Любовь Успенская / instagram.com/uspenskayalubov_official

Успенская опубликовала видеоролик, в котором заявила, что стала мамой мальчика. Теперь она вновь будет слышать топот детских ножек в собственном особняке.

Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день, - пишет в Сети певица. - И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, а детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент.

На видео Любовь позирует вместе с мальчиком, который подходит к звезде, обнимает, нежно целует ее в щеку и хлопает в ладоши. Добавил интриги к происходящему и голос за кадром.

Вы так сильно просили хорошего мальчика, о котором вы мечтали, - говорит загадочная девушка. - И вот мы нашли самого лучшего ребенка на свете, получайте его, пожалуйста.

Ответ последовал и от 66-летней артистки: «Моя деточка. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое».

Многие фолловеры звезды посчитали, что она усыновила мальчика и бросились поздравлять ее с долгожданным пополнением в семье. Поздравления звучали даже от известных артистов.

Но публика сделала ошибочные выводы. Мальчик оказался 3-летним сыном телеведущей и блогера Миланы Тюльпановой. А сама Успенская является его крестной мамой.

Напомним,