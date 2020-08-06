Любовь Успенская шокировала ужасными переменами после пластики

6 августа 2020 13:35 Юлия Крутиева
Любовь Успенская шокировала ужасными переменами после пластики
Певица Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская явно переборщила с пластическими операциями.

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66-летняя певица Любовь Успенская не единожды пользовалась услугами пластических хирургов. Однако в этот раз изменения, которые поклонники увидели на видео, шокируют.

На своей странице в Инстаграм исполнительница шансона опубликовала ролик, где она, будучи в отличном настроении, поет: "Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе. Дефицит. С алкоголем, с ботоксом, но есть морс. Водка подождет".

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Однако пользователи сети пришли в ужас от того, как выглядит лицо звезды. Фаны предположили, либо Любовь переусердствовала с ботоксом, либо, будучи на карантине и в одиночестве после громкого скандала с дочерью, певица переборщила с алкоголем.

Любовь Успенская переборщила с ботоксом / instagram.com/uspenskayalubov_official

"Успенская по китайски", "Как будто перед этим месяц беспробудно пила", "Любовь, что с вашим лицом ?!?", "Что-то сильно перекачала губы, вся даже опухл", "Фильм ужасов", "Зачем же вы так себя изуродовали? Лицо как арбуз, натянут до неприличия".

Напомним, 

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