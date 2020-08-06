Любовь Успенская шокировала ужасными переменами после пластики
Любовь Успенская явно переборщила с пластическими операциями.
На своей странице в Инстаграм исполнительница шансона опубликовала ролик, где она, будучи в отличном настроении, поет: "Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе. Дефицит. С алкоголем, с ботоксом, но есть морс. Водка подождет".
"Успенская по китайски", "Как будто перед этим месяц беспробудно пила", "Любовь, что с вашим лицом ?!?", "Что-то сильно перекачала губы, вся даже опухл", "Фильм ужасов", "Зачем же вы так себя изуродовали? Лицо как арбуз, натянут до неприличия".
Напомним,