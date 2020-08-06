ТОП-5 лучших триллеров, где девушки спасают сами себя

На дворе 21-ый век и хотя изменения набирают все большую скорость, все равно девушек в кино по-прежнему спасают мужественные герои от всех бедствий мира.

«Неистовый» (в украинских кинотеатрах – «Безжальний»), 2020 год

Или же злодеи вовремя убивают девушек, чтобы месть за нее вела героя дальше. Но иногда героини вынуждены все брать в свои руки и давать отпор самостоятельно, защищая себя и близких. Самое время поговорить о пятерке лучших фильмов в этом жанре. И да, мы намеренно вывели за скобки всех «барышень-ассасинов» и прочих тренированных героинь, речь пойдет только об обычных женщинах в необычных обстоятельствах.

Новейший экшн-триллер в нашем списке, где лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу предстает в удивительно пугающем образе. Молодая актриса Карен Писториус играет роль Рейчел - матери-одиночки, находящейся в процессе сложнейшего раздела имущества с бывшим супругом. У нее не задаются дела на работе, а помимо сына она присматривает за младшим братом и его подругой.

В автомобильной пробке девушка громко сигналит водителю пикапа и, по страшному стечению обстоятельств, начинается настоящая гонка не на жизнь, а на смерть. Мужчина (Рассел Кроу) своими действиями угрожает ей, ее близким и всему городку, делая это настолько стремительно, что если Рейчел не возьмет ситуацию под свой контроль - выжить у нее и ее сына не выйдет. Карен Писториус составляет достойную партию Расселу Кроу, не теряясь на его фоне.

А сам триллер не тратит время на пустые разговоры и все подробности вы узнаете по ходу динамичного действия. «Неистовый» - однозначно одна из самых интересных новинок сезона, сочетающая в себе экшен и крайне удачный социальный комментарий.

В украинских кинотеатрах с 30 июля.

«Ночной рейс», 2005 год

Красавица Рейчел МакАдамс в фильме легендарного Уэса Крейвена играет Лизу - опытного менеджера престижного отеля в Майами. Девушка успевает по дороге в аэропорт «разруливать» проблемы на работе, успокаивать отца по телефону и держать все максимально под контролем. Но флирт, как известно, дело приятное и сбивающее с ног. Особенно с голубоглазым Киллианом Мерфи. Тут уж поневоле расслабишься. Но сев в самолет, героиня попадает в ловко расставленную ловушку.

От дальнейших действий Лизы зависит не только жизнь ее отца, но и очень влиятельного человека. И когда давление увеличивается и пружина сжимается - героиня понимает, что может дать достойный бой противнику. «Ночной рейс» и «Неистовый» написаны рукой одного автора - сценариста Карла Элсворта, и за таких героинь как Лиза и Рейчел хочется ему сказать отдельное «спасибо».

«Комната страха», 2002 год

Фильмы Дэвида Финчера пропускать вообще не рекомендуется, а если главную роль играет Джоди Фостер - то вопрос, наверное, закрыт. Смотреть в обязательном порядке. Легендарная актриса, начавшая свою карьеру с ролей жертв и проституток, изменила направление своей карьеры еще в конце 80-х и с тех пор не сходит с этого пути.

В «Комнате страха» Джоди играет Мег Альтман, после развода переезжает со своей дочерью (юная Кристен Стюарт) в красивый исторический таунхаус в Нью-Йорке. Бывший владелец, редкостный эксцентрик, оборудовал в доме настоящее убежище - panic room («комната страха»).

На этом сюрпризы не заканчиваются и в дом вламываются грабители: они не знают, что в таунхаусе уже новые жильцы, а героини не в курсе, что в доме, кажется, хранится большая сумма денег. Героиня Джоди Фостер бросит все силы на спасения себя и дочери. И наблюдать за этим противостоянием крайне увлекательно.

«Иллюзия полета», 2005 год

Не опять, а снова в нашем списке фильм с Джоди Фостер, что и не должно удивлять. В ленте Роберта Швентке актриса играет Кайли, которая летит вместе с шестилетней дочерью Джулией из Берлина в Нью-Йорк после смерти своего супруга. И когда девочка неожиданно исчезает на борту, а Кайли начинает бить тревогу - никто не может ей помочь: первые поиски не приводят к результату, пассажиры не запомнили ребенка, в списках девочки нет, а затем и вовсе приходит сообщение с земли, что дочь Кайли погибла вместе с отцом. Капитан судна (Шон Бин) и воздушный маршал (Питер Сарсгаард) не верят женщине, а саму ее начинают подозревать сначала в сумасшествии, а затем и в подставе. Кайли может рассчитывать только на себя и она пойдет на все, чтобы найти свою дочь и спастись из этой ловушки.

«Большая игра»/«Игра Молли», 2017 год

Если кто и может пошатнуть пьедестал Джоди Фостер в мировом кино, то это блистательная Джессика Честейн. Уникальная актриса с широчайшим диапазоном ролей. Сильные женщины в сложных обстоятельствах - ее особая специализация, но история Молли Блум в исполнении Джессики выделяется как-то по-особенному. Молли, бывшая спортсменка, абсолютно случайно попадает в мир покера и не упускает возможности стать главной в карточном зале.

Девушка умна и решительна, но держать все нюансы под контролем в таком высокорисковом деле - задача из числа невыполнимых. Наблюдать за тем, как виртуозно Джессика Честейн играет сложную героиню, которая оказывается наедине с судебной системой, мафией и влиятельными людьми, просто невероятно. И драматический триллер Аарона Соркина держит в напряжении до конца.

К слову, этим летом Джессика снова играет потрясающе сильную героиню - в шпионском триллере «Агент Ева» она уже будет и стрелять, и драться, но делать все это с привычной актрисе грацией. В кинотеатрах новый фильм с Честейн стартует 13 августа.

Напомним,