Надя Дорофеева призналась, беременна ли она от Владимира Дантеса
5 августа 2020 18:56
Юлия Крутиева
В марте этого года стало известно, что популярная группа «Время и Стекло» прекращает свою деятельность.
Поклонники начали выдвигать свои версии, что стало причиной такого решения, среди которых и беременность Нади Дорофеевой
. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» певица прокомментировала эти догадки.
Певица призналась, хочет ли она действительно отдохнуть от работы и уйти в декрет.
Надя действительно хочет отдохнуть. Но это совершенно не связано с этим, – убеждает Надя Дорофеева и добавляет, что плоский животик – тому подтверждение. – И у меня появился легонький прессик.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva
Но как только коллектив анонсировал прощальный тур, в стране ввели карантин. Группе пришлось отменить около 50 концертов, говорит Надя. А летом они неожиданно анонсировали выход нового клипа, поэтому у поклонников появилась надежда, что Надя с Позитивом продолжат работать вместе.
Но эти надежды не подтвердились – группа все-таки прекращает свое существование. Песня «Last Dance» оказалась саунд-треком прощального тура, к которому коллектив продолжал готовиться даже во время карантина.
Надя Дорофеева и Позитив / instagram.com/nadyadorofeeva
Решение о закрытии проекта далось артистам нелегко. Надя говорит, что они хотят вовремя перевоплотиться. Но оба убеждают, что будут и дальше удивлять поклонников.
Напомним,