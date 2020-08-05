Надя Дорофеева призналась, беременна ли она от Владимира Дантеса

5 августа 2020 18:56 Юлия Крутиева
Надя Дорофеева призналась, беременна ли она от Владимира Дантеса
Певица Надя Дорофеева

В марте этого года стало известно, что популярная группа «Время и Стекло» прекращает свою деятельность.

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Поклонники начали выдвигать свои версии, что стало причиной такого решения, среди которых и беременность Нади Дорофеевой. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» певица прокомментировала эти догадки.

Певица призналась, хочет ли она действительно отдохнуть от работы и уйти в декрет.

Надя действительно хочет отдохнуть. Но это совершенно не связано с этим, – убеждает Надя Дорофеева и добавляет, что плоский животик – тому подтверждение. – И у меня появился легонький прессик.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva
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Но как только коллектив анонсировал прощальный тур, в стране ввели карантин. Группе пришлось отменить около 50 концертов, говорит Надя. А летом они неожиданно анонсировали выход нового клипа, поэтому у поклонников появилась надежда, что Надя с Позитивом продолжат работать вместе. 

Но эти надежды не подтвердились – группа все-таки прекращает свое существование. Песня «Last Dance» оказалась саунд-треком прощального тура, к которому коллектив продолжал готовиться даже во время карантина.

Надя Дорофеева и Позитив / instagram.com/nadyadorofeeva
Решение о закрытии проекта далось артистам нелегко. Надя говорит, что они хотят вовремя перевоплотиться. Но оба убеждают, что будут и дальше удивлять поклонников.

Напомним, 

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