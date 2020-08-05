Звезда сериала Первые ласточки Александр Рудинский откровенно рассказал о сексе

5 августа 2020 16:00 Юлия Крутиева
Звезда сериала Первые ласточки Александр Рудинский откровенно рассказал о сексе
Актер Александр Рудинский
пресс-служба Нового канала

До сих пор секс считается табуированной темой во многих семьях.

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Подростки стесняются узнавать подробности об интиме у родителей и ищут ответы на улице. В итоге получают микс стереотипов, баек и преувеличений. 

Актер Александр Рудинский (Новый канал) тоже набирался «знаний», болтая с друзьями.

Так как старших братьев и сестер у меня нет, я обсуждал все с пацанами во дворе, – поделился актер. – Сейчас моей сестре Веронике – 15 лет. И я немного нервничаю. Потому что она очень красивая девушка. И не приходит ко мне за советами, стесняется. А я стараюсь не вмешиваться в ее личное пространство. Но, знаете, если бы я остался таким, как был в Николаеве, то во многом бы ее ограничивал. Но сейчас я понимаю, что это ее жизнь и ее опыт.

Актер Александр Рудинский / пресс-служба Нового канала
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Недавно Рудинский стал гостем Dialog Hub Фонда Елены Пинчук. В ходе беседы резиденты предложили актеру сдать анализ на ВИЧ. И это был первый тест на ВИЧ в его жизни.

Если честно, я немного опасался узнать результат, – признался Рудинский. – Все равно думаешь, а что, если… У меня негативный результат. Но даже если бы был позитивный, то не думаю, что в моей жизни что-то кардинально изменилось. Я бы сказал: «Еще и об этом сейчас думать» (Смеется)

Актер Александр Рудинский / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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