Григорий Решетник рассказал об интиме в шоу Холостяк: Секс на проекте – это как в жизни

23 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
Григорий Решетник рассказал об интиме в шоу Холостяк: Секс на проекте – это как в жизни
Холостяк 10 сезон Григорий Решетник, Даша Ульянова и Макс Михайлюк
instagram.com/grisha_reshetnik

Почти 2 месяца прошло после завершения телевизионного проекта Холостяк-10, а главных героев шоу в Сети до сих пор активно обсуждают.

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Причиной такого бурного окончания реалити "Холостяк-10" стало признание Макса Михайлюка о сексе на проекте с одной из участниц. После чего победительница Даша Ульянова разорвала все отношения с пилотом. Сейчас поклонники изо всех сил пытаются вычислить возлюбленную Макса, и ею становится каждая девушка, с которой Михайлюк появляется на фотографиях в соцсети.

Григорий Решетник с женой на отдыхе с Максом Михайлюком и друзьями / instagram.com/grisha_reshetnik

К слову, недавно ведущий шоу Холостяк Григорий Решетник стал гостем программы "Слава+". Слава Демин не упустил возможности поговорить с Григорием об интиме на проекте, ведь в этом году особенно эта тема стала очень актуальной.

Проект "Холостяк" делают взрослые люди. И интим может возникать уже на каких-то финальных эпизодах, – признался Григорий Решетник. – Когда уже все к этому ведет. И мы понимает так или как-то иначе, что сейчас паре лучше остаться наедине и они этого хотят. Они об этом говорят, и понятно, что с этической точки зрения мы выключаем камеры и просто отпускаем пару. Все остальное – мы пытаемся показать зрителю.

Григорий Решетник и Макс Михайлюк / instagram.com/grisha_reshetnik

На что Слава Демин не упустил возможности с юмором ответить:

Вы пока соберете все свои 30 камер – они уже и все перехотят.

Напомним,

 

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