Григорий Решетник рассказал об интиме в шоу Холостяк: Секс на проекте – это как в жизни
Почти 2 месяца прошло после завершения телевизионного проекта Холостяк-10, а главных героев шоу в Сети до сих пор активно обсуждают.
К слову, недавно ведущий шоу Холостяк Григорий Решетник стал гостем программы "Слава+". Слава Демин не упустил возможности поговорить с Григорием об интиме на проекте, ведь в этом году особенно эта тема стала очень актуальной.
Проект "Холостяк" делают взрослые люди. И интим может возникать уже на каких-то финальных эпизодах, – признался Григорий Решетник. – Когда уже все к этому ведет. И мы понимает так или как-то иначе, что сейчас паре лучше остаться наедине и они этого хотят. Они об этом говорят, и понятно, что с этической точки зрения мы выключаем камеры и просто отпускаем пару. Все остальное – мы пытаемся показать зрителю.
На что Слава Демин не упустил возможности с юмором ответить:
Вы пока соберете все свои 30 камер – они уже и все перехотят.
Напомним,
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