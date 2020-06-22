Оля Полякова призналась, что переспала бы с женщиной: Мне интересно, как оно

22 июня 2020 14:25 Юлия Крутиева
Оля Полякова призналась, что переспала бы с женщиной: Мне интересно, как оно
Певица Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

Он любит ее за ноги, а она его – за глаза! Оля Полякова вместе с Дзидзьо делят не только сцену, но и украинский кинематограф. Артисты вместе снимаются в новой комедии "Звезды по обмену".

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По сюжету герои Оли Поляковой и Дзидзьо – также артисты. Однажды они меняются телами и их жизнь кардинально меняется. За раскрученную тему украинцы взяться не побоялись, ведь у нас такой истории еще не снимали. Хотя Дзидзьо сомневался, стоит ли ему участвовать в этом проекте. Об этом он рассказал в «Ранку з Україною» на канале «Украина».

Я вообще не сразу соглашаюсь, – признался Дзидзьо. – Здесь так же, но Миша Ясинский меня убедил, что это будет интересно. Я всегда снимал свои фильмы, а здесь я пришел и снимаюсь с другой командой, и для меня это большой опыт.

Михаил Ясинский и Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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Кто знает, был бы вообще этот фильм, если бы Дзидзьо отказался, ведь на главную мужскую роль был только один кандидат. Лучшей кандидатуры на главную женскую роль, чем Оля Полякова, также не было. Певица не только продолжает штурмовать киноолимп. «Звезды по обмену» – это дебют для нее и как для продюсера. Поэтому кто, как не Оля, утвердит сама себя на главную роль?

Я просто расширяю свою власть над миром, – отмечает Оля Полякова. – Я всегда контролирую все процессы, даже если я приглашенная актриса – все равно лезу во все. Я немножко шире, чем фигура на съемочной площадке. Поэтому для меня это очень естественно.

Певица Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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Как продюсеру, Оле надо было не только решать, кто будет играть в комедии, но и думать о деньгах. Бюджет комедии – пятнадцать миллионов гривен. Полякова говорит: около трети этой суммы достала из своего кошелька. За деньги блондинка не беспокоится. Уверена, что вложила их выгодно.

Такое хорошее кино не может не окупиться. Нам может мешать только коронавирус, – признается звезда. – Хочется, чтобы открыли кинотеатры, чтобы люди пошли и посмотрели кино.

Дзидзьо и Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Но будут ли Оля и Дзидзьо исследовать свои новые тела – не говорят. Зато признаются, что бы они сделали, если бы проснулись в теле противоположного пола.

Вошел бы в ванную, разделся и смотрел бы в зеркало. Долго, целый день. Немножко бы попробовал себе, как это,
– комментирует Дзидзьо.

Дзидзьо и Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Я переспала бы с женщиной. Мне всегда было очень интересно, как оно, что они чувствуют,
– призналась Оля Полякова.

Но реализуют ли свои тайные желания в кино Оля и Дзидзьо, украинцы смогут узнать уже в декабре. Именно на этот месяц запланирован выход фильма «Звезды по обмену».

Напомним,

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