Оля Полякова призналась, что переспала бы с женщиной: Мне интересно, как оно
Он любит ее за ноги, а она его – за глаза! Оля Полякова вместе с Дзидзьо делят не только сцену, но и украинский кинематограф. Артисты вместе снимаются в новой комедии "Звезды по обмену".
Я вообще не сразу соглашаюсь, – признался Дзидзьо. – Здесь так же, но Миша Ясинский меня убедил, что это будет интересно. Я всегда снимал свои фильмы, а здесь я пришел и снимаюсь с другой командой, и для меня это большой опыт.
Я просто расширяю свою власть над миром, – отмечает Оля Полякова. – Я всегда контролирую все процессы, даже если я приглашенная актриса – все равно лезу во все. Я немножко шире, чем фигура на съемочной площадке. Поэтому для меня это очень естественно.
Такое хорошее кино не может не окупиться. Нам может мешать только коронавирус, – признается звезда. – Хочется, чтобы открыли кинотеатры, чтобы люди пошли и посмотрели кино.
Но будут ли Оля и Дзидзьо исследовать свои новые тела – не говорят. Зато признаются, что бы они сделали, если бы проснулись в теле противоположного пола.
Вошел бы в ванную, разделся и смотрел бы в зеркало. Долго, целый день. Немножко бы попробовал себе, как это,– комментирует Дзидзьо.
Я переспала бы с женщиной. Мне всегда было очень интересно, как оно, что они чувствуют,– призналась Оля Полякова.
Но реализуют ли свои тайные желания в кино Оля и Дзидзьо, украинцы смогут узнать уже в декабре. Именно на этот месяц запланирован выход фильма «Звезды по обмену».
Напомним,