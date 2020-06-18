Оля Полякова рассказала, что ее муж 5 лет содержал мужчину в их доме

Оля Полякова в интервью Маше Ефросининой раскрыла некоторые неизвестные ранее детали из своей жизни.

Певица Оля Полякова стала гостьей авторской программы Маши Ефросининой «Экзамен». В рамках проекта Суперблондинка призналась, как ее неуверенность в себе останавливала перед достижением цели, и как сильное желание чего-либо помогало воплотить это в жизнь.

Певица рассказала, что в начале своей карьеры она пела в одну октаву. Сейчас ее диапазон голоса – практически 4 октавы. Как она к этому пришла, Оля поведала в интервью Маше.

Конечно же – это ежедневный многочасовой труд. Для этого муж Поляковой – Вадим – оплатил жене педагога по вокалу. Более того, учитель жил с супругами в одной квартире на протяжении 5 лет.

Я хотела петь, как Тина Тернер, брать высокие ноты. Но я не понимала, как это сделать. Я хочу спеть эту ноту, а петь нечем. Но я так хотела это сделать, что таки сделала. Я научилась. Это ежедневные тренировки. Учитель по вокалу жил в моей квартире 5 лет. Он был выписан из Москвы. Слава Богу, спасибо деньгам Вадика, что он содержал взрослого мужчину в моем доме. И поскольку он был у меня в квартире и у меня не было возможности уйти с уроков – я иногда занималась по 6-8 часов. Я пела 8 часов в день. Мы все пели, пели, пели...И когда он уехал – я еще не пела так круто.

Оля Полякова с мужем Вадимом / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова призналась, кто для нее стал основным вдохновением и источником, который вселил в нее уверенность, что она все-таки может брать высокие ноты.

Но когда я стала петь свои песни и мне на концерте захотелось давать "жару", вот эта энергетика людей, она вселяла в меня уверенность и я пела такие ноты на концертах, что мне говорили: "Как ты так поешь, ты так никогда в студии не поешь?!". Сейчас я и в студии так пою. Нас останавливает перед достижением цели только неуверенность в себе.

Певица Оля Полякова / пресс-служба

Напомним,