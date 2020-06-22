Тайный агент: журналисты показали, как можно украсть авто с охраняемой стоянки

Тайный агент устроила провокацию для охранника автостоянки.

За прошлый год в Киеве было похищено более 1000 автомобилей. Причем они были угнаны не только из-под подъезда, но и с парковок и стоянок. Оказалось, что машину можно украсть и с охраняемой стоянки. Журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Елена Зборовская убедилась на собственном опыте.

Сдала свою машину на закрытую стоянку в одном из спальных районов Киева, – рассказывает агент. – Огороженная территория, камеры наблюдения. Охранник, узнав, что я оставляю автомобиль всего на несколько часов, денег не взял. Сказал, чтобы оплатила, когда буду уезжать. Соответственно, квитанцию не выписал.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Безопасно ли оставлять автомобиль на этой стоянке? Проверим. Елена решила сымитировать кражу авто. Журналистке в этом помогал ее друг Евгений. Представьте, парень спокойно зашел на территорию и открыл машину журналистки. Сигнализация сработала, но охранник на нее не отреагировал.

Евгений на моей машине беспрепятственно доехал до шлагбаума, – говорит агент. – Охраннику сказал, что я попросила забрать авто. Представляете, и он поверил! Более того, выпустил Евгения.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Почему охранник не проверил документы и позволил другому водителю забрать машину? Какое наказание он понесет за свою безответственность? Елена узнала это в присутствии адвоката и всей съемочной группы «Тайного агента». О результатах расследования зрители Нового канала узнают уже сегодня в 17:50 в программе «Тайный агент».

Тайный агент 4 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Напомним,