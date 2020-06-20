Від пацанки до панянки-4: как живет Юля Чигринец после окончания реалити

Эксклюзив 20 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: как живет Юля Чигринец после окончания реалити
Від пацанки до панянки 4 сезон Юля Чигринец
пресс-служба Нового канала

Как живет финалистка 4 сезона Від пацанки до панянки через месяц после окончания реалити?

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Финальный эпизод реалити «Від пацанки до панянки» Новый канал выпустил почти месяц назад. Все видели, как изменились участницы за 15 недель. Но чем они живут сейчас? Не вернулись ли к старому образу жизни? Об этом рассказала Юля Чигринец.

Сейчас я абсолютно довольна всем, – рассказывает #Бандитка. – И ничего не хочу менять. У меня есть мои люди. Я путешествую. Радуюсь новым дням. Воплощаю свои желания. Ставлю новые цели. Уже давным-давно не была на море, не загорала и не была так счастлива. Впервые побывала в Одессе. Там очень уютно. В общем, все в моей жизни даже лучше, чем я могла когда-то представить! А еще я научилась радоваться мелочам. Чего всем желаю. Знаете, как говорят: "Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем".

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Напомним, на проекте Юля прошла сложный путь к изменениям. Она была самой агрессивной участницей и даже на финальной неделе провоцировала конкуренток. В детстве родная мать избивала девочку, сажала на цепь и запирала в сарае.

Как Юля боролась с агрессией – смотрите в выпусках реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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