Від пацанки до панянки-4: как живет Юля Чигринец после окончания реалити

Как живет финалистка 4 сезона Від пацанки до панянки через месяц после окончания реалити?

Финальный эпизод реалити «Від пацанки до панянки» Новый канал выпустил почти месяц назад. Все видели, как изменились участницы за 15 недель. Но чем они живут сейчас? Не вернулись ли к старому образу жизни? Об этом рассказала Юля Чигринец.

Сейчас я абсолютно довольна всем, – рассказывает #Бандитка. – И ничего не хочу менять. У меня есть мои люди. Я путешествую. Радуюсь новым дням. Воплощаю свои желания. Ставлю новые цели. Уже давным-давно не была на море, не загорала и не была так счастлива. Впервые побывала в Одессе. Там очень уютно. В общем, все в моей жизни даже лучше, чем я могла когда-то представить! А еще я научилась радоваться мелочам. Чего всем желаю. Знаете, как говорят: "Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем".

Напомним, на проекте Юля прошла сложный путь к изменениям. Она была самой агрессивной участницей и даже на финальной неделе провоцировала конкуренток. В детстве родная мать избивала девочку, сажала на цепь и запирала в сарае.

Как Юля боролась с агрессией – смотрите в выпусках реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,