Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина бросила футбол ради карьеры ведущей
Вика #Боксерша Алехина больше не дерется, и устроилась на работу.
Сейчас я стала гораздо более сдержанной, чем была до проекта. Больше не дерусь, – признается Вика. – Если возникают конфликты, стараюсь от них уходить и максимально сглаживаю ситуацию. Драка будет последним «аргументом», на который я решусь. И то воспользуюсь кулаками, только чтобы защитить себя от физической агрессии. Теперь я открытая, научилась доверять людям, стала счастливой, люблю и ценю свою жизнь.
Мне нужно зарабатывать деньги, а в женском футболе много не платят. Он не настолько популярный, как мужской, – говорит Вика. – Сейчас у меня много планов. Ради их реализации бросила учебу в колледже и переехала в Киев. Мечтаю найти работу, от которой буду получать удовольствие. Хотелось бы заняться актерским мастерством и стать ведущей. До участия в проекте я вела разные мероприятия в школе и в колледже, где училась. Мне это нравилось.
Пока из-за пандемии коронавируса планы пришлось подкорректировать. Девушка устроилась работать на автомойку.
Стыдно ли мне там работать? Мне стыдно сидеть без работы, – делится Алехина. – Конечно, я не вижу мойку моим основным заработком – мои амбиции велики, и я дальше буду развиваться и идти к своей цели!
Каким был путь Вики на проекте – смотрите в выпусках на сайте Нового канала.
Напомним,