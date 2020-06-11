Від пацанки до панянки-4: участница проекта – о личной жизни: Никогда не скрывала свою ориентацию
Участница реалити Від пацанки до панянки-4 Сабина Шейко рассказала, какая девушка может ее покорить.
Я никогда не скрывала свою ориентацию, – признается Сабина. – Не понимаю, зачем притворятся тем, кем не являюсь. Еще в детстве, когда смотрела аниме, заглядывалась на грудь рисованных персонажей. То, что мне нравятся девушки, заметила в возрасте 13-14 лет.
Моя идеальная половинка не должна быть слишком женственной, – признается «пацанка». – Иначе я ее не «вытяну» финансово. При этом она должна быть ухоженной: аккуратные ногти, приятное лицо и опрятные волосы. Но самый главный критерий – человек должен быть со мной настоящим. Я чувствую вранье – со лжецами мне очень некомфортно.
При этом сама девушка откровенностью и искренностью на проекте не отличалась. Каким был путь Сабины в реалити – смотрите на сайте Нового канала.
Напомним,