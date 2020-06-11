Від пацанки до панянки-4: участница проекта – о личной жизни: Никогда не скрывала свою ориентацию

Участница реалити Від пацанки до панянки-4 Сабина Шейко рассказала, какая девушка может ее покорить.

Новый канал показывал эту участницу реалити «Від пацанки до панянки» всего месяц. На четвертой неделе обучения в Школе леди она добровольно покинула проект, чтобы спасти от выгона Юлю Чигринец. Вокруг себя Сабина спровоцировала много интриг, уверяя, что была бойцом без правил. А после проверки на детекторе лжи оказалось, что она зарабатывала своим телом. Единственное, о чем девушка не соврала – ее действительно не привлекают парни.

Я никогда не скрывала свою ориентацию, – признается Сабина. – Не понимаю, зачем притворятся тем, кем не являюсь. Еще в детстве, когда смотрела аниме, заглядывалась на грудь рисованных персонажей. То, что мне нравятся девушки, заметила в возрасте 13-14 лет.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Сабина Шейко / instagram.com/sheiko_sabina_hudoverdieva

По словам Сабины, именно ради второй половинки ей пришлось когда-то зарабатывать телом. Она была «кормилицей». Сейчас ее не интересуют дамы, требующие финансового внимания.

Моя идеальная половинка не должна быть слишком женственной, – признается «пацанка». – Иначе я ее не «вытяну» финансово. При этом она должна быть ухоженной: аккуратные ногти, приятное лицо и опрятные волосы. Но самый главный критерий – человек должен быть со мной настоящим. Я чувствую вранье – со лжецами мне очень некомфортно.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Сабина Шейко / instagram.com/sheiko_sabina_hudoverdieva

При этом сама девушка откровенностью и искренностью на проекте не отличалась. Каким был путь Сабины в реалити – смотрите на сайте Нового канала.

Напомним,