Полтора миллиона в год: Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пойдет в элитную частную школу

11 июня 2020 16:30 Юлия Крутиева
Полтора миллиона в год: Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пойдет в элитную частную школу
Телеведущий Дмитрий Шепелев
instagram.com/dmitryshepelev

1 сентября сын Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске пойдет в первый класс.

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Телеведущий Дмитрий Шепелев с особенной тщательностью выбирал для своего наследника учебное заведение. Как сообщает kp.ru, свой выбор мужчина сделал в пользу элитной частной школы в центре Москвы.

Стоимость обучения в ней дорогое. За год учебы Дмитрию нужно будет заплатить 1,4 млн рублей.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном / instagram.com/dmitryshepelev

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Также известно, что 7-летний Платон ходил в нулевой класс этого учебного заведения, посещая подготовительные курсы. Если пандемия на помешает и 1 сентября школы откроют свои двери, тогда Дмитрий Шепелев отведет своего сына в 1 класс.

К слову, сейчас телеведущий счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой. Однако заменять маму сыну Дмитрия она не будет. Шепелев не раз заявлял, что у мальчика мама Жанна и он старается, чтобы Платоша ее не забывал.

Дмитрий Шепелев с сыном и дочкой своей возлюбленной Екатерины Тулуповой / instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, 

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