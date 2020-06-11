Популярная хип-хоп певица Игги Азалия призналась, что впервые стала мамой

11 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
Популярная хип-хоп певица Игги Азалия призналась, что впервые стала мамой
Певица Игги Азалия
Fotobank / GettyImages

30-летняя певица Игги Азалия впервые рассказала, что у нее есть сын.

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В декабре 2019 года в СМИ распространились слухи о беременности хип-хоп исполнительницы Игги Азалии. Артистка стала менее активной в социальных сетях. Однако свое положение никак не комментировала.

Поэтому новость о том, что она уже мама – стала вроде бы и ожидаемой, но в то же время неожиданной для поклонников Игги. Азалия рассказала, что у нее родился сын. Однако больше никакими подробностями о малыше она делиться не захотела.

Певица Игги Азалия / instagram.com/thenewclassic

У меня есть сын, – написала в Инстаграм-сториз Игги Азалия. – Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом… Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но при этом его появление на свет не является секретом.

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Кто является отцом ее первенца, звезда не призналась. Публика предполагает, что им может быть рэпер Playboi Carti, с которым у Игги был роман в 2018 году. А летом прошлого года ходили слухи о помолвке пары.

Певица Игги Азалия / instagram.com/thenewclassic

Напомним,

 

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