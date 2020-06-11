Популярная хип-хоп певица Игги Азалия призналась, что впервые стала мамой
30-летняя певица Игги Азалия впервые рассказала, что у нее есть сын.
Поэтому новость о том, что она уже мама – стала вроде бы и ожидаемой, но в то же время неожиданной для поклонников Игги. Азалия рассказала, что у нее родился сын. Однако больше никакими подробностями о малыше она делиться не захотела.
У меня есть сын, – написала в Инстаграм-сториз Игги Азалия. – Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом… Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но при этом его появление на свет не является секретом.
Напомним,
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