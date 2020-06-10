Мерьем Узерли показала, как она изменилась за последние 27 лет
Актриса Мерьем Узерли показала, какой красивой малышкой была в детстве.
В этот раз предаться ностальгии решила звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала снимок, на котором она запечатлена еще подростком.
В комментариях под фото артистка сконцентрировала все внимание на своей улыбке. По ее мнению, в 9-летнем возрасте у нее были не совсем идеальные зубы.
#Кривые зубы, #Кассель, #Германия, #детство,- пишет звезда.
Напомним,