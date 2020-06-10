Мерьем Узерли показала, как она изменилась за последние 27 лет

10 июня 2020 18:30 Юлия Крутиева
Мерьем Узерли показала, как она изменилась за последние 27 лет
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Актриса Мерьем Узерли показала, какой красивой малышкой была в детстве.

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В последнее время мода на ностальгические фото становится все более распространенной среди звезд. Время от времени в соцсетях проходят целые эстафеты, которые передаются от одного участника к другому.

В этот раз предаться ностальгии решила звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала снимок, на котором она запечатлена еще подростком.

В комментариях под фото артистка сконцентрировала все внимание на своей улыбке. По ее мнению, в 9-летнем возрасте у нее были не совсем идеальные зубы.

#Кривые зубы, #Кассель, #Германия, #детство,
- пишет звезда.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
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Фанатов Узерли эта фотография, конечно же, весьма повеселила и умилила. Многие из них отметили, что, несмотря на юный возраст, актрису с легкостью можно узнать на этом фото.

Напомним,  

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