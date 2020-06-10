Светлана Тарабарова купила дом – первые фото: 13 лет мы инвестировали в творчество
Певица Светлана Тарабарова приобрела недвижимость, о которой мечтала 13 лет.
Сегодня исполнительница рассказала поклонникам на своей странице в Инстаграм радостную новость – она наконец обзавелась собственным домом. 13 лет Светлана все средства инвестировала в свое творчество, но постоянно мечтала о своем собственном, родном уголке.
13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит.... і от нарешті МИ ВДОМА!!! Мрії мають здійснюватися. Друзі, я хочу поділитися з вами дуже важливою новиною для нашої родини - нарешті у нас буде свій власний БУДИНОК. Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом із дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п‘ятеро - ще ж Елвін) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, випробовувати один одного на міцність (без цього ж ніяк) та обов’язково обійматися. Передати не можу, яка я щаслива. 13 років ми інвестували виключно в творчість (кліпи, альбоми, концерти...), але зараз ДІМ. Попереду ремонт. Обіцяю ділитися з вами подробицями, знімати сторіз, ділитися моментами перетворення голих стін на наш СВІТЛИЙ та ТЕПЛИЙ дім (знаю від багатьох друзів, це нелегко) Але ми налаштовані позитивно.
Подписчики Светланы Тарабаровой искренне порадовались за звезду, поздравили ее с приобретением недвижимости и пожелали в новом доме теплой и крепкой семейной жизни.
Напомним,