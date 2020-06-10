Светлана Тарабарова купила дом – первые фото: 13 лет мы инвестировали в творчество

10 июня 2020 13:25 Юлия Крутиева
Светлана Тарабарова купила дом – первые фото: 13 лет мы инвестировали в творчество
Певица Светлана Тарабарова
instagram.com/tarabarova

Певица Светлана Тарабарова приобрела недвижимость, о которой мечтала 13 лет.

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Сейчас певица Светлана Тарабарова находится в ожидании рождения второго ребенка. Тем временем украинская артистка воплощает свои мечты. И одной из них было – иметь свой дом.

Сегодня исполнительница рассказала поклонникам на своей странице в Инстаграм радостную новость – она наконец обзавелась собственным домом. 13 лет Светлана все средства инвестировала в свое творчество, но постоянно мечтала о своем собственном, родном уголке.

Светлана Тарабарова купила дом / instagram.com/tarabarova

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Совсем скоро в семье Тарабаровой будет пополнение, и жить на съемной жилплощади, – надоело. Мечты должны осуществляться, и одну из них Светлана с супругом Алексеем уже воплотили в реальность.

Светлана Тарабарова с мужем и сыном / instagram.com/tarabarova

13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит.... і от нарешті МИ ВДОМА!!! Мрії мають здійснюватися. Друзі, я хочу поділитися з вами дуже важливою новиною для нашої родини - нарешті у нас буде свій власний БУДИНОК. Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом із дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п‘ятеро - ще ж Елвін) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, випробовувати один одного на міцність (без цього ж ніяк) та обов’язково обійматися. Передати не можу, яка я щаслива. 13 років ми інвестували виключно в творчість (кліпи, альбоми, концерти...), але зараз ДІМ. Попереду ремонт. Обіцяю ділитися з вами подробицями, знімати сторіз, ділитися моментами перетворення голих стін на наш СВІТЛИЙ та ТЕПЛИЙ дім (знаю від багатьох друзів, це нелегко) Але ми налаштовані позитивно.

Сын Светланы Тарабаровой / instagram.com/tarabarova

Подписчики Светланы Тарабаровой искренне порадовались за звезду, поздравили ее с приобретением недвижимости и пожелали в новом доме теплой и крепкой семейной жизни.

Напомним, 

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