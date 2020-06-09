Холостяк-10: победительница Даша Ульянова рассказала о реакции отца на секс-измену Макса

После окончания 10 сезона реалити Холостяк главный герой Макс Михайлюк и победительница Даша Ульянова не вместе.

Поклонники до сих пор гадают, с кем же у пилота случился секс на проекте "Холостяк-10" , а Дашу буквально засыпают всевозможными вопросами. На многие из них девушка старается отвечать своим фолловерам.

В недавней своей публикации победительница шоу призналась, что она, как и все телезрители, верила в сказочный финал и большую любовь после... Но сложилась так, как сложилось, и Даша верит, что ее настоящее счастье еще впереди.

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Столько разных «почему?», «да как так?», «а что, если?», «Даш, ну а может?»... ежедневно я читаю от вас. Конечно, все эти вопросы касаются отношений, проекта, Максима. Я понимаю, что многие из вас надеялись на сказочный разворот событий и большую историю любви. Я, как бы - тоже. Но сложилось именно так и я искренне верю, что у Вселенной на меня особые планы и что я буду счастлива, просто немного позже. Вы знаете, настоящая победа - это не победа в проекте. На самом деле, моё участие не было соревнованием. Настоящая победа - это вы, ваше тёплое отношение, искренние добрые пожелания, душевные слова и любовь. И я так рада это осознавать.

Холостяк-10: Макс Михайлюк и Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

В комментариях под одним из постов Даши Ульяновой в Инстаграм подписчица спросила, что очень интересно, как отреагировал ее отец на такой поступок Макса. Он так принял его гостипреимно, у них столько общего, а тут бац... Участница реалити сразу дала ответ:

Отец сказал, что жалеет, что пустил его на порог.

Отметим, что ранее Макс Михайлюк заявил, что не хочет делать хайп на всей этой ситуации. И отметил, что только он в ответе за все свои поступки и решения.

Напомним,