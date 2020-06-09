Холостяк-10: победительница Даша Ульянова рассказала о реакции отца на секс-измену Макса

9 июня 2020 16:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова рассказала о реакции отца на секс-измену Макса
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa

После окончания 10 сезона реалити Холостяк главный герой Макс Михайлюк и победительница Даша Ульянова не вместе.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: Юлия Чигринец после проекта больше не #Бандитка
Поклонники до сих пор гадают, с кем же у пилота случился секс на проекте "Холостяк-10", а Дашу буквально засыпают всевозможными вопросами. На многие из них девушка старается отвечать своим фолловерам.

В недавней своей публикации победительница шоу призналась, что она, как и все телезрители, верила в сказочный финал и большую любовь после... Но сложилась так, как сложилось, и Даша верит, что ее настоящее счастье еще впереди.

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Столько разных «почему?», «да как так?», «а что, если?», «Даш, ну а может?»... ежедневно я читаю от вас. Конечно, все эти вопросы касаются отношений, проекта, Максима. Я понимаю, что многие из вас надеялись на сказочный разворот событий и большую историю любви. Я, как бы - тоже. Но сложилось именно так и я искренне верю, что у Вселенной на меня особые планы и что я буду счастлива, просто немного позже. Вы знаете, настоящая победа - это не победа в проекте. На самом деле, моё участие не было соревнованием. Настоящая победа - это вы, ваше тёплое отношение, искренние добрые пожелания, душевные слова и любовь. И я так рада это осознавать.

Холостяк-10: Макс Михайлюк и Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу впервые стал папой
В комментариях под одним из постов Даши Ульяновой в Инстаграм подписчица спросила, что очень интересно, как отреагировал ее отец на такой поступок Макса. Он так принял его гостипреимно, у них столько общего, а тут бац... Участница реалити сразу дала ответ:

Отец сказал, что жалеет, что пустил его на порог.

Отметим, что ранее Макс Михайлюк заявил, что не хочет делать хайп на всей этой ситуации. И отметил, что только он в ответе за все свои поступки и решения.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд скандалы социальные сети новости телешоу скандалы звезд Холостяк-10 Макс Михайлюк Даша Ульянова

Материалы по теме

Есть ли дружба на ТВ? Леся Никитюк и Сергей Притула рассказали, какие у них отношения вне съемок
Новости

Есть ли дружба на ТВ? Леся Никитюк и Сергей Притула рассказали, какие у них отношения вне съемок
Стосується кожного: Перестрелка в Броварах (эфир от 09.06.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Перестрелка в Броварах (эфир от 09.06.2020)
Детектор лжи: СТБ вновь приступит к съемкам психологического проекта
Анонсы на ТВ

Детектор лжи: СТБ вновь приступит к съемкам психологического проекта
Уик-энд в Днепре: что посмотреть на выходных
Путешествия

Уик-энд в Днепре: что посмотреть на выходных

Популярное на сайте

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения
Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK