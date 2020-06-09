МастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу Влад Мицкевич впервые стал папой

9 июня 2020 00:35 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу Влад Мицкевич впервые стал папой
МастерШеф. Профессионалы-2: Влад Мицкевич стал папой
пресс-служба канала СТБ

Второй сезон кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы в самом разгаре.

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И несмотря на то, что участие в нем уже завершил Владислав Мицкевич, у него в жизни сейчас происходят ситуации, куда поважнее любых проектов. 8 июня 2020 года кулинар впервые стал папой.

О пополнении в семье рассказал счастливый отец, опубликовав трогательные кадры и видео в Инстаграм-сториз прямо из роддома. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

МастерШеф. Профессионалы-2: Влад Мицкевич стал отцом / instagram.com/mitskevychvlad

Влад рассказал, что у него с Натальей родился сынок. Супруги назвали малыша Владимиром, в честь покойного отца Мицкевича.

В Сети Вдаж написал трогательный пост, в котором рассказал о своем наследнике и нежные слова полны любви к своему отцу.

Сегодня день рождения нашего сына с Натальей Мицкевич. 08.06.2020 Мицкевич Владимир Владиславович. Это внук Мицкевича Владимира Альфредовича - «ЭТО МОЙ ОТЕЦ». Великого человека, которому я благодарен за эту жизнь, который вдохнул в меня прекрасное, научил справедливости, благородности, рыбалке, братству! 100 % я не такой, но он этого хотел.. Первые слёзы! Когда я увидел своего сына были посвящены именно моему отцу, я уверен, если бы он сегодня был жив, он бы взлетел от радости!!! Папа, я так люблю это слово!

Влад Мицкевич с женой / instagram.com/mitskevychvlad

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Отметим, что в середине декабря 2019 года Влад и Наталья стали мужем и женой. Не прошло и полгода от момента их романа, как влюбленные связали себя узами брака.

К слову, публике Влад Мицкевич знаком не только по проекту «МастерШеф. Профессионалы-2». Также парень принимал участие в 8 сезоне шоу «МастерШеф».

Поздравляем Владислава и Наталью с пополнением в семье! Желаем родителям терпения, а малышу расти здоровым и счастливым!

Напомним,

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