Ани Лорак устроила жаркую фотосессию: в банном халате, украшениях и босоножках
8 июня 2020 01:10
Юлия Крутиева
Каждую публикацию Ани Лорак в Сети поклонники разбирают "по крупицам".
На днях певица Ани Лорак
опубликовала на своей странице в Инстаграм снимки с фотосессии. В кадре артистка позировала в банном халате, с полотенцем на голове.
Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak
Но при этом образ 41-летней звезды дополняли босоножки и массивные украшения. Не упустила возможности Лорак сделать и на нескольких кадрах акцент на своей пышном бюсте.
Самая большая сила и красота внутри нас…
– подписала пост Каролина.
Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak
Поклонники были восхищены красотой своего кумира, поэтому неудивительно что за несколько часов публикация Ани Лорак собрала более 100 тысяч лайков.
Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak
Пройти мимо таких снимков не смог и близкий друг певицы Сергей Лазарев. Он был немногословен, но свой восторг выразил нецензурно.
Кстати, на днях вновь Сергею стали приписывать роман с Ани Лорак. Это уже не впервые. После публикации совместных фотографий поклонники всегда начинают подозревать артистов в тайном романе.
Ани Лорак и Сергей Лазарев / instagram.com/anilorak
Напомним,