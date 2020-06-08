Ани Лорак устроила жаркую фотосессию: в банном халате, украшениях и босоножках

Каждую публикацию Ани Лорак в Сети поклонники разбирают "по крупицам".

На днях певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Инстаграм снимки с фотосессии. В кадре артистка позировала в банном халате, с полотенцем на голове.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Но при этом образ 41-летней звезды дополняли босоножки и массивные украшения. Не упустила возможности Лорак сделать и на нескольких кадрах акцент на своей пышном бюсте.

Самая большая сила и красота внутри нас…

– подписала пост Каролина.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Поклонники были восхищены красотой своего кумира, поэтому неудивительно что за несколько часов публикация Ани Лорак собрала более 100 тысяч лайков.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Пройти мимо таких снимков не смог и близкий друг певицы Сергей Лазарев. Он был немногословен, но свой восторг выразил нецензурно.

Кстати, на днях вновь Сергею стали приписывать роман с Ани Лорак. Это уже не впервые. После публикации совместных фотографий поклонники всегда начинают подозревать артистов в тайном романе.

Ани Лорак и Сергей Лазарев / instagram.com/anilorak

Напомним,