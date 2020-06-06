Даша Астафьева похвасталась упругими ягодицами на занятиях по йоге ‒ фото
Украинская певица Даша Астафьева без стеснения демонстрирует все самые пикантные части своего тела в смелых фотосессиях. Однако, оказывается, и в обычной жизни девушка выглядит не менее превосходно.
Я: ой, так болит вот тут между лопатками, и тянет сюда... Йога-тичер: ставит меня в неудобное положение [см.фото]. Обожаю йогу. Обожаю открытия, приятные и которым придется стать приятными! Завтра стартует важный марафон, который я планирую поддержать. Всем, кто засомневался в себе, и в том, что Йога ‒ это наше все, велкамбэк,‒ написала Даша.
Напомним,
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