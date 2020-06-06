Даша Астафьева похвасталась упругими ягодицами на занятиях по йоге ‒ фото

6 июня 2020 15:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева похвасталась упругими ягодицами на занятиях по йоге ‒ фото
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Украинская певица Даша Астафьева без стеснения демонстрирует все самые пикантные части своего тела в смелых фотосессиях. Однако, оказывается, и в обычной жизни девушка выглядит не менее превосходно.

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Так, артистка похвасталась своей гибкостью на занятиях по йоге и продемонстрировала упругую пятую точку с неожиданного ракурса. Для занятий древним искусством девушка предпочла надеть темные лосины и полупрозрачную футболку. От макияжа знаменитость отказалась.

Я: ой, так болит вот тут между лопатками, и тянет сюда... Йога-тичер: ставит меня в неудобное положение [см.фото]. Обожаю йогу. Обожаю открытия, приятные и которым придется стать приятными! Завтра стартует важный марафон, который я планирую поддержать. Всем, кто засомневался в себе, и в том, что Йога ‒ это наше все, велкамбэк,
‒ написала Даша.

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

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Йогой исполнительница занимается регулярно, стараясь не пропускать занятия. Поклонники восхищаются внешним видом кумира и засыпают ее комплиментами под снимком: «Дашунь, супер мотивационное фото», «Мой персик любимый», «Даша великолепна в любых позах», «М ‒ мотивация», «Как всё у вас геометрально выверено ‒ ровно 165 градусов. Молодцы».

Напомним,

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram
 

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